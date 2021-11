Mua đất dự án và xây nhà ở nhiều năm nhưng không được cấp sổ đỏ, hàng chục người dân ở Bình Dương đã tập trung trước công ty, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng hợp đồng.

Sự việc xảy ra tại dự án Khu nhà ở công nhân An Phú (thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) do Công ty cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư.

Người dân căng băng rôn trước cổng Công ty Đất Mới yêu cầu nhanh chóng bàn giao sổ đất - Ảnh: X.A

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm ngày 26/11, hàng chục người dân mua đất tại dự án trên đã tập trung đến trước cổng Công ty cổ phần Đất Mới (trụ sở tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại đây, nhiều người mang băng rôn với các nội dung yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để giao sổ đất cho người dân.

Bên cạnh đó, người dân còn cầu cứu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và chính quyền địa phương để vào cuộc, giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân khi mua đất tại dự án này.

Sự việc tập trung đông người khiến chính quyền phường Tân Bình phải đến khu vực này vận động, thuyết phục người dân giải tán để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Bồ Ngọc Tuấn (SN 1988, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, vào đầu năm 2019, anh mua một lô đất diện tích hơn 87m2 tại dự án này với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng thông qua hình thức làm “biên bản thỏa thuận nguyên tắc” với Công ty cổ phần Đất Mới.

Theo thỏa thuận này, phía Công ty Đất Mới sẽ phải bàn giao sổ đỏ đứng tên anh Tuấn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Tuy nhiên, khi đến thời hạn trên thì phía Công ty Đất Mới không bàn giao sổ đỏ cho anh Tuấn, đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm trì hoãn việc bàn giao sổ theo thỏa thuận của hai bên.

Tương tự, anh Phạm Tuấn Hùng (ngụ phường An Phú, TP Thuận An) mua một lô đất tại dự án này từ chủ đầu tư là Công ty Đất Mới vào năm 2018. Theo hợp đồng giữa hai bên, Công ty Đất Mới có nghĩa vụ phải bàn giao sổ đỏ cho anh Hùng sau 12 tháng, tuy vậy đến nay anh Hùng vẫn chưa nhận được sổ với các lý do khác nhau từ chủ đầu tư dù đã nộp đủ tiền và xây nhà được khoảng 2 năm.

Ngoài ra, hơn 90 người khác mua đất, nhà ở tại dự án cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Sau nhiều lần làm việc với Công ty bất thành, người dân mua đất tại dự án đã làm đơn gửi UBND TP Thuận An và các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đề nghị giải quyết.

Bên trong dự án Khu nhà ở công nhân An Phú - Ảnh: X.A

Tháng 9/2019, Sở TN&MT Bình Dương có công văn trả lời liên quan đến dự án Khu nhà ở công nhân An Phú.

Theo đó, Công ty cổ phần Đất Mới được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân An Phú với diện tích hơn 13.000m2 vào tháng 11/2017. Đến tháng 8/2018, UBND tỉnh Bình Dương cho phép công ty này chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tháng 8/2019, Sở TN&MT Bình Dương đã cấp 97 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Đất Mới.

Cũng theo Sở TN&MT, để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này, chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng chung, thu gom rác thải. Tuy nhiên, đến thời điểm này Sở chưa nhận được công văn đề nghị kiểm tra cơ sở hạ tầng tại dự án từ chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đất Mới, do vậy chưa thể thực hiện việc chuyển nhượng.

Trao đổi với PV, đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, dự án này đã đầy đủ pháp lý theo quy định, tuy nhiên chủ đầu tư chưa hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng, chưa đảm bảo kết nối hạ tầng chung.

Sở Xây dựng cũng đã có hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, tiến hành xây dựng hạ tầng theo đúng quy định nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Cùng ngày, PV đã liên hệ với ông Cao Văn Dũng – Giám đốc Công ty cổ phần Đất Mới để làm rõ nguyên nhân nhưng không thể liên lạc với vị này.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Đất Mới là chủ đầu tư của nhiều dự án tại Bình Dương. Dù thực hiện nhiều dự án nhưng công ty này lại liên tục bị khách hàng khiếu kiện do chậm bàn giao sổ đỏ do không đảm bảo việc xây dựng hạ tầng.

Xuân An