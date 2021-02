Sau khi xác minh nội dung đơn tố cáo của nhiều khách hàng về việc chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway bán trùng căn hộ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến những lùm xùm trong việc mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An (tên thương mại là Kingsway Tower, địa chỉ số 219 đường số 5, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TP.HCM) do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, ngày 25/1/2021, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành. Quyết định này cũng đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Dự án chung cư Kingsway Tower chậm tiến độ, chủ đầu tư bị điều tra vì bán trùng căn hộ.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người mua căn hộ tại dự án chung cư Kingsway Tower.

Nội dung đơn tố cáo bà Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo tiến độ.

Ngoài ra, bà Võ Thị Phượng và bà Trần Thị Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành còn có hành vi ký hợp đồng bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh các nội dung tố giác của các khách hàng, Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án như nói trên.

Như VietNamNet đã thông tin, Công ty TNHH Siêu Thành là chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower. Dự án có quy mô 496 căn hộ. Được khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà cho người mua.

Vào tháng 7/2020, một số khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án này phát hiện Công ty TNHH Siêu Thành bán một căn hộ cho nhiều người. Đơn cử như căn hộ bà L.M.D ký hợp đồng mua vào tháng 1/2020 nhưng trước đó tháng 7/2019 chủ đầu tư đã bán cho N.V.T.S.

Theo tài liệu khách hàng cung cấp, chỉ có một căn hộ nhưng bà Võ Thị Phượng đã ký hai hợp đồng mua bán khác nhau cho bà L.M.D và ông N.V.T.S. Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành là bà Trần Thị Thuỳ Trang cũng ký bán trùng một số căn hộ khác.

Khi phát hiện mua trùng căn hộ, khách hàng nhiều lần liên hệ Công ty TNHH Siêu Thành yêu cầu trả lại tiền nhưng doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động, lãnh đạo công ty cũng “biến mất”. Bức xúc, khách hàng gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Văn phòng giao dịch của Công ty TNHH Siêu Thành đóng cửa im ỉm, bảng hiệu đã bị gỡ bỏ.

Theo Chi cục thuế Q.2, Công ty TNHH Siêu Thành đăng ký địa chỉ kinh doanh tại số 91 – 93 đường số 5, P.An Phú, Q.2 (nay là TP.Thủ Đức). Người đại diện pháp luật của công ty là bà Võ Thị Phượng, ngụ Q.11, TP.HCM.

Công ty TNHH Siêu Thành không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.

Trong tháng 9/2020, chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower có kê khai thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, tính đến ngày 19/10/2020 công ty còn nợ thuế hơn 3,5 triệu đồng, gồm tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp.

Về tình hình sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng quý 1/2020, Công ty TNHH Siêu Thành còn tồn 225 hoá đơn chưa sử dụng. Những hoá đơn này không còn giá trị sử dụng từ ngày 23/12/2020.

Phương Anh Linh