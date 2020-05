- Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy phép xây dựng, khu nghỉ dưỡng Pullman đã xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng…

Chưa được cấp giấy phép xây dựng, khách sạn vẫn sững sững mọc lên

Những sai phạm trên được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra tại kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 mới đây.

Qua kiểm tra, tại Khu kinh tế Phú Quốc, TTCP phát hiện nhiều công trình được xây dựng trái phép trong các khu chức năng nhưng các cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, chậm phát hiện và xử lý.

Khách sạn Seashell xây dựng không phép, sai phép 2 khối tầng áp mái.

Điển hình là khách sạn Seashell do Công ty cổ phần du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư; tháng 1/2016, khởi công xây dựng khi giấy phép xây dựng đã hết hạn (xây dựng không phép).

Tháng 1/2018, Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện sai phạm và yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng Kiên Giang lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sau đó, ngày 8/2/2018 Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc đã cấp giấy phép xây dựng số 02/GPXD cho Công ty cổ phần du lịch Phú Quốc. Công ty xây dựng sai phép 2 khối tầng áp mái (tầng 9 diện tích 594,9 m2), chiều cao công trình vượt 5m so với giấy phép xây dựng (chiều cao thực tế 32,95m, chiều cao theo giấy phép xây dựng 27,95 m).

“Hiện nay cơ quan chức năng đang xử lý phần sai phép theo quy định của pháp luật” - TTCP cho hay.

Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng tại thời điểm thanh tra chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Công trình Khu nghỉ dưỡng Pullman thuộc Dự án Làng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Châu Âu do Công ty cổ phần MilTon làm chủ đầu tư, đã xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng tại thời điểm thanh tra (diễn ra từ 2/4 đến ngày 17/8/2018) vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng…

Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng tại thời điểm thanh tra chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Theo TTCP, do nội dung này đã được Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận số 433/KL-TTr nên đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ không đi sâu vào. Tuy nhiên, cơ quan này đã kiến nghị tỉnh Kiên Giang xin ý kiến Bộ Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh trong việc xây dựng không phép công trình Khách sạn Mường Thanh.

Giao đất cây xanh, mặt nước cho xây thương mại dịch vụ

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, huyện đảo Phú Quốc thu hút đặc biệt nhiều dự án quy mô lớn, tập trung chủ yếu lĩnh vực nghỉ dưỡng, bất động sản. Mặc dù UBND tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (BQL) góp phần thúc đẩy Phú Quốc phát triển, nhưng sai phạm vẫn xảy ra liên tục trong nhiều năm.

Khu nghỉ dưỡng Pullman đã xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng tại thời điểm thanh tra chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Qua thanh tra, TTCP xác định BQL đã giao đất cho một số chủ đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 633 (Quy hoạch 633) ngày 11/5/2010 và Quyết định 868 ngày 17/6/2015.

Việc làm này đã vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm khoản 1, điều 11, luật Đất đai 2003; khoản 1, điều 6, luật Đất đai 2013 – TTCP chỉ rõ.

Điển hình, tại Bãi Trường có một số khu đất theo Quy hoạch 633 là đất công trình công cộng, cây xanh, mặt nước nhưng BQL đã giao hoặc cho nhà đầu tư thuê đất với mục đích thương mại, dịch vụ.

Nhiều khu đất theo quy hoạch là đất công trình công cộng, cây xanh, mặt nước BQL Khu kinh tế Phú Quốc đã giao hoặc cho nhà đầu tư thuê đất với mục đích thương mại, dịch vụ tại Bãi Trường.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ hợp trung tâm thương mại, du lịch và quảng trường biển Bãi Trường do Công ty TNHH BIM Kiên Giang làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 115ha; dự án khu du lịch Tín Nghĩa Bãi Trường do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Bãi Trường làm chủ đầu tư, quy mô hơn 32ha; dự án trung tâm du lịch tài chính, tập huấn và nghỉ dưỡng BIDV do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) làm chủ đầu tư, quy mô hơn 15ha…

Cũng theo TTCP, tại Khu kinh tế Phú Quốc có đến 43 dự án với tổng diện tích hơn 991 ha được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng CĐT không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư, mà chủ yếu do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư.

Huỳnh Anh