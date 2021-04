Năm 2020, BĐS giảm tốc do chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sang năm 2021, với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, các tín hiệu tích cực giúp nền kinh tế tăng trưởng, BĐS cũng có nhiều khởi sắc.

Các dự án có quy hoạch theo xu hướng bất động sản tích hợp được kỳ vọng mang lại lợi nhuận và thanh khoản tốt cho nhà đầu tư

Phân khúc đất nền ‘được lòng’ nhà đầu tư

Dù dịch Covid-19 gây nhiều tác động xấu đến kinh tế - xã hội trên toàn cầu, các chuyên gia nhận định triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong năm 2021 vẫn lạc quan.

Chuyên gia cho rằng, tổng vốn đăng ký và đầu tư trực tiếp vào Việt Nam năm 2021 sẽ cao hơn mức 28,5 tỉ USD (vốn đăng ký) và 19,98 tỉ USD (vốn thực hiện). Những “trái ngọt” từ nguồn vốn FDI đã khiến Việt Nam là điểm sáng của kinh tế khu vực.

Lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Châu Âu, thiết kế khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills mang nét sang trọng, hiện đại hài hòa với thiên nhiên

Giới chuyên gia BĐS cũng nhận định, năm 2021 thị trường sẽ có sự sàng lọc, dòng tiền của nhà đầu tư cũng được tính toán kỹ lưỡng, phân bổ hợp lý hơn. Trong bối cảnh hiện tại, đất nền là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư ở thị trường mới phát triển, đặc biệt là đất nền có giá vừa tầm.

Để đưa ra những nhận định này, hầu hết các chuyên gia và giới đầu tư đều nhìn nhận từ 3 lý do.

Thứ nhất xuất phát từ quan niệm "tấc đất tấc vàng", tích lũy tài sản truyền thống của người Việt, đất nền sẽ là "vịnh tránh bão". Ở bất cứ giai đoạn nào của thị trường, đất nền luôn bảo toàn được giá trị của mình. Nhất là khi vùng ven "dậy sóng" thì "tâm bão" càng trở nên đắt đỏ.

Thứ hai, nội tại phân khúc đất nền đã có sẵn những yếu tố hấp dẫn giới đầu tư như: Các nhà đầu tư được tự chủ trong xây dựng, tách hộ; kênh đầu tư an toàn và mang lại tỷ suất lợi nhuận hàng đầu, lên tới 30 - 50%, vượt xa các kênh như vàng, USD, chứng khoán hay gửi tiết kiệm ngân hàng; so với các phân khúc khác, đất nền mang tính tự chủ, tự quản, minh bạch và an toàn.

Thứ ba, so với các kênh đầu tư trong bối cảnh hiện tại thì đất nền với diện tích nhỏ, phù hợp với tầm tài chính vừa phải, được tài trợ bởi ngân hàng là một lợi thế. Với loại hình bất động sản này, khách hàng không phải đầu tư vào phần xây dựng nên tổng suất vốn đầu tư thấp so với căn hộ trung và cao cấp. Đây cũng sẽ là kênh đầu tư cứu cánh an toàn giúp dòng tiền giữ giá tốt.

Ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD Thiên Lộc - chủ đầu tư, cùng các đại biểu đơn vị phân phối thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt dự án Mỏ Bạch Central Hill Thái Nguyên

“Bến đỗ” của nhà đầu tư thông minh

Những năm gần đây, bất động sản Thái Nguyên nổi lên như "miền đất hứa" với giới đầu tư. Có thể thấy rất rõ, vị trí cầu nối giao thương cùng hệ thống hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ là yếu tố quan trọng giúp Thái Nguyên trở thành điểm sáng đầu tư.

Cùng với đó, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến tỉnh lộ, đường nội thị cũng được thực hiện như: Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, đường gom nối KCN Yên Bình và KCN Điềm Thụy, đường 36 m từ nút giao Sông Công vào KCN Sông Công II, đường Hồ Chí Minh, đường Thái Nguyên - Chợ Mới, đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng…

Mới đây, Thủ tướng đã duyệt bổ sung thêm 2 khu công nghiệp diện tích gần 1.000 ha tại Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Kinh tế phát triển, các tuyến đường giao thông trọng điểm liên tục được triển khai, bộ mặt đô thị Thái Nguyên ngày càng khang trang, nhộn nhịp.

Vị trí đắc địa của Dự án Khu đô thị Mỏ Bạch Central Hill

Chính điều này khiến dự án khu đô thị Mỏ Bạch Central Hill nằm ngay tại vị trí đắc địa tại TP Thái Nguyên vốn nhiều lợi thế lại càng thêm thu hút nhà đầu tư.

Thực tế cho thấy, đầu tư tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, sở hữu hệ sinh thái với các vệ tinh lân cận sẽ mang lại những lợi ích về khả năng tăng giá cũng như thanh khoản cao.

Khu đô thị Mỏ Bạch Central Hill vừa hội tụ các tiêu chuẩn về mặt phong thủy, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, lại vừa được đầu tư theo quy hoạch đồng bộ về khuôn viên cảnh quan cũng như tiện ích nội khu hiện đại, như: công viên cây xanh, trung tâm thương mại, trường mầm non, nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em, vườn hoa,... mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho cư dân.

Mỏ Bạch Central Hills thu hút nhiều nhà đầu tư, hướng đến là chốn an cư và đồng thời cũng là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận và thanh khoản tốt cho nhà đầu tư.

