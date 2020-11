Theo quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công trình không vượt quá 40 tầng nhưng Sở Xây dựng Khánh Hoà cấp phép cho Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang cao 46 tầng nổi.

Theo kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác ở tỉnh Khánh Hòa vừa được Thanh tra Chính phủ công bố có 5 dự án có nguồn gốc là đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý sử dụng gồm: Dự án Khách sạn Xanh – Nha Trang 2; Dự án Cao ốc khách sạn – thương mại Khatoco; Dự án Khách sạn Starcity; Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang; Khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna. TTCP đã chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án trên.

Dự án Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang ở số 60 Trần Phú (phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang) chủ đầu tư là Công ty TNHH Mường Thanh Nha Trang với diện tích thuê đất trên 4.500 m2. Nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất tại 60 Trần Phú do Công ty Du lịch Khánh Hoà - doanh nghiệp nhà nước - quản lý, sử dụng. TTCP phát hiện dự án không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và không đấu giá tài sản trên đất.

Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hoà đã cùng góp vốn với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 01 tỉnh Điện Biên thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án đầu tư (góp vốn bằng giá trị tài sản trên đất).

Tổ hợp Mường Thanh Nha Trang được cấp phép "vượt tầng" với quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang đã được Thủ tướng phê duyệt

Tại thời điểm thanh tra dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kết luận của TTCP chỉ rõ: UBND tỉnh Khánh Hoà điều chỉnh số tầng (45 tầng + 2 tầng hầm) và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số tầng nổi là 46 tầng (bao gồm tầng lửng) và 2 tầng áp mái, 2 tầng hầm là vi phạm quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg năm 2012 (không vượt quá 40 tầng).

Theo TTCP, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và Phó Chủ tịch tỉnh có liên quan, Giám đốc các sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND thành phố Nha Trang và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm này.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hoà có biện pháp quản lý hiệu quả việc sử dụng phần vốn có nguồn gốc là tài sản của doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn; bảo toàn và không để thất thoát vốn theo các quy định của pháp luật. Xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi dự án có sử dụng đất có nguồn gốc trước đây do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý vi phạm về số tầng xây dựng vượt quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. “Nếu được Thủ tướng đồng ý cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ TP Nha Trang thì thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định” – kết luận của TTCP nêu.

Tại dự án Khách sạn Starcity số 72-74 Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang làm chủ đầu tư có diện tích thuê đất là 2.453,4m2. Nguồn gốc đất đai và tài sản do Công ty Cung ứng tàu biển (doanh nghiệp nhà nước) quản lý, sử dụng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất có tài sản là Nhà khách Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau đó giao cho doanh nghiệp nhà nước (đã cổ phần hóa) quản lý, sử dụng không thông qua đấu giá là vi phạm pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Dự án Khách sạn Xanh - Nha Trang 2 (Green World Hotel Nha Trang)

Còn tại dự án Khách sạn Xanh - Nha Trang 2 (Green World Hotel Nha Trang) tại số 44 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) chủ đầu tư là Công ty CP Du lịch Xanh Nha Trang. Diện tích thuê đất 1.294,27 m2; nguồn gốc đất và tài sản trên đất do doanh nghiệp nhà nước (Chi nhánh Công ty Seaprodex Nha Trang) quản lý, sử dụng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa: Xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi dự án có sử dụng đất có nguồn gốc trước đây do doanh nghiệp nhà nước quản lý, để truy thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với dự án Cao ốc khách sạn – thương mại Khatoco số 07-09 đường Biệt Thự (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do Công ty CP Khatoco – Liberty làm chủ đầu tư có nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất do Tổng Công ty Khánh Việt Khatoco (doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn) quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hoà bán chỉ định, không qua đấu giá tài sản trên đất là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý tài sản tại doanh nghiệp nhà nước.

Tại dự án Khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna 18 đường Trần Hưng Đạo (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), chủ đầu tư là Công ty CP Du lịch Nhật Minh. Nguồn gốc đất khi triển khai dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, trên đất có nhà, vật kiến trúc là tài sản của Công ty CP Du lịch và Khách sạn Rạng Đông đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý. TTCP chỉ ra rằng, UBND tỉnh giao, cho thuê hơn 2.541m2 không có trong kế hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang tại thời điểm ban hành quyết định là vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.

Ariyana condotel tại 18 đường Trần Hưng Đạo

Bên cạnh đó, việc giao cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai 2013. Việc xử lý tài sản (Công ty CP Du lịch Nhật Minh bồi thường tài sản trên đất) không thông qua đấu giá là vi phạm về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước…

Đối với 5 dự án trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hoà rà soát các trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sử dụng đất có nguồn gốc do doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng) để đánh giá hiệu quả, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Thuận Phong