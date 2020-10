Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh kiểm tra về quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch hàng loạt dự án tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính và khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài).

Thanh kiểm tra loạt dự án

Thực hiện Quyết định số 17 ngày 5/3/2020 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội; Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội; các chủ đầu tư dự án công trình và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), khu đô thị (KĐT) Trung Hòa - Nhân Chính, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh kiểm tra hiện trường các chủ đầu tư đồ án, dự án, công trình xây dựng.

KĐT Trung Hòa - Nhân Chính từng được coi là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội

Theo đó, Đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng các dự án, công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, theo thiết kế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc tham gia ý kiến (nếu có).

Đồng thời, cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu có liên quan đến dự án của mình như: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc được chấp thuận; giấp phép xây dựng (nếu có); hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phần kiến trúc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc tham gia ý kiến (nếu có); Bản vẽ hoàn công (phần kiến trúc) và hồ sơ điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng (nếu có)....

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh kiểm tra loạt dự án tại KĐT Trung Hòa – Nhân Chính do Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư: dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất C1; dự án Công trình công cộng đơn vị ở tại ô đất C2; dự án Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội tại ô đất T1; dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hoa Trà My tại ô đất T2; Điều chỉnh trung tâm dịch vụ thời trang cao cấp và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống tại ô đất CN, toà nhà hỗn hợp đỗ xe cao tầng, văn phòng thương mại và dịch vụ của Vinaconex.

Lùm xùm sai phạm về xây dựng, quy hoạch

Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính do Vinaconex làm chủ đầu tư từng được coi là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội.

Tuy nhiên, thời gian qua cư dân tại khu đô thị cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan, chính quyền địa phương về việc khu vực này bị phá vỡ quy hoạch trong suốt 20 năm qua.

Tổng công ty Vinaconex đề xuất “nhồi” thêm cao ốc 18 tầng trên nền nhà 3 tầng của Trung tâm Dịch vụ thời trang cao cấp và Thủ công mỹ nghệ tại KĐT Trung Hoà - Nhân Chính

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt năm 1998, với mật độ xây dựng hơn 34% dự án có 8 toà nhà cao trung bình 6,7 đến 7,5 tầng. 3 năm sau đó, quy hoạch đã điều chỉnh tăng gấp đôi về số toà lên 16 toà cao tầng. Chiều cao mỗi toà cũng tăng lên gấp đôi, dao động từ 9-21 tầng. Tuy nhiên, sau 20 năm, với nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện mật độ xây dựng khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính tang lên hơn 50% với 16 toà nhà cao tầng, chiều cao từ 17-34 tầng.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh kiểm tra loạt dự án tại KĐT Trung Hòa – Nhân Chính trong đó có dự án Điều chỉnh trung tâm dịch vụ thời trang cao cấp và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống tại ô đất CN, tòa nhà hỗn hợp đỗ xe cao tầng và dịch vụ trên cơ sở Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo hai bên tuyến đường Lê Văn Lương của Vinaconex.

Liên quan đến dự án này, trước đó như VietNamNet phản ánh, cư dân tại khu đô thị đã phản đối gay gắt đề xuất xây dựng toà nhà 18 tầng trên nền nhà 3 tầng của Trung tâm Dịch vụ thời trang cao cấp và Thủ công mỹ nghệ ở khu đất này vì lo lắng việc quá tải về dân số, hạ tầng kỹ thuật, xã hội tại khu vực.

Ô đất C2 bỏ hoang gần 20 năm qua không triển khai còn chủ đầu tư liên tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng tầng cao

Theo kế hoạch thanh kiểm tra của Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng còn có 2 dự án của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6).

Dự án Công trình công cộng đơn vị ở tại ô đất C2 trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Được biết, ô đất C2 đã 3 lần được TP Hà Nội cho phép điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã phê duyệt tại Quyết định số 24 này 9/3/2000 và Quyết định số 43 ngày 27/6/2001 của UBND TP Hà Nội, ô đất ký hiệu C2 có diện tích 2.054m2 với chức năng công trình công cộng đơn vị ở, tầng cao tối đa là 3 tầng, hệ số sử dụng đất là 0,96 lần, mật độ xây dựng 48%...

Sau đó, ngày 14/6/2002, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 90 việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất thuộc KĐT Trung Hòa – Nhân Chính. Theo đó, diện tích và chức năng sử dụng đất của ô C2 vẫn giữ nguyên theo quy hoạch đã phê duyệt. Tuy nhiên, chiều cao công trình được điều chỉnh tối đa lên 5 tầng, hệ số sử dụng đất là 1,98 lần.

Đến tháng 7/2018, Sở Quy hoạch – Kiến Trúc Hà Nội tiếp tục có văn bản chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Dự án "Xây dựng công trình Y tế, nhà văn hóa và chỗ đỗ xe phục vụ dân cư khu vực tại ô đất ký hiệu C2" với quy mô 5 tầng nổi + tum thang + 2 tầng hầm. Tuy nhiên, đến nay ô đất C2 vẫn bỏ hoang lãng phí gần 20 năm qua cho cỏ dại mọc, xung quanh khu đất dự án được trưng dụng làm khu chợ tạm khiến khu đô thị từng được coi là kiểu mẫu trở lên nhếch nhác.

Dự án Diamond Flower Tower của Handico 6 nằm trong kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ Xây dựng trước đó cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện loạt sai phạm như việc chuyển đổi công năng, sử dụng sai mục đích... với diện tích cả nghìn m2 sử dụng mặt sàn

Một dự án khác cũng của Handico 6 nằm trong kế hoạch thanh kiểm tra này là dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất C1 (tên thương mại là Diamond Flower Tower) nằm ở vị trí đắc địa tại góc đường Hoàng Đạo Thúy và Lê Văn Lương. Dự án này có tổng diện tích đất xây dựng là 5.230,1m2, với 3 tầng hầm, và 36 tầng nổi là khu nhà ở cao cấp và dịch vụ, văn phòng cho thuê.

Công trình được khởi công từ quý IV/2009, đến nay công trình đã đưa vào sử dụng nhưng cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện một loạt sai phạm lớn và yêu cầu khắc phục như: tại tầng hầm lửng B2 chủ đầu tư đã làm thêm sàn để xe máy có diện tích 1.500m2; tại các tầng thương mại dịch vụ của tòa nhà được sử dụng làm văn phòng cho thuê; Tầng kỹ thuật của tòa nhà được sử dụng làm văn làm việc và làm dịch vụ ăn uống...

Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội tại ô đất T1 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính

Tại Dự án Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội ở ô đất T1 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường làm chủ đầu tư trước đó dính “lùm xùm” về việc xây dựng ngôi nhà sàn 2 tầng bằng gỗ trái phép, sử dụng sai mục đích và kinh doanh sân tennis ngay trong khuôn viên sân chơi nhà trường, ảnh hưởng tiêu cực đến học tập của học sinh…

Dự án cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hoa Trà My tại ô đất T2 KĐT Trung Hòa-Nhân Chính của Công ty CP Diên Hồng nằm trong kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ Xây dựng

Dự án cải tạo, nâng cấp trường mầm non Hoa Trà My tại ô đất T2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính của Công ty CP Diên Hồng, theo ghi nhận, tại ô đất T2 ngoài trường mầm non Hoa Trà My còn có trường Tiểu học Brendon.

Tại ô đất T2 KĐT Trung Hòa-Nhân Chính của Công ty CP Diên Hồng còn xuất hiện công trình kiên cố sang trọng 3 tầng, luôn kín cổng cao tường. Cùng với đó là nhà hàng, quán ăn rộng cả trăm m2 nằm ngay phía sau khuôn viên trường.

Việt Anh