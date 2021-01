Các dự án đang thế chấp ngân hàng, chậm tiến độ, chưa nộp tiền sử dụng đất, chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân sẽ được công khai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình vừa ký công văn chỉ đạo các sở ban ngành và UBND quận – huyện thực hiện nhiều nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thông tin và tình hình diễn biến của thị trường để thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, “bong bóng” bất động sản.

Đồng thời, Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản; các dự án vi phạm về xây dựng; dự án không thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai; các dự án chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng.

Được giao nhà từ năm 2018, đến nay cư dân chung cư The Gold View vẫn chưa có sổ hồng.

Đối với các dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 10/1/2020, đặc biệt là các dự án nhà ở cao cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm phối hợp với sở ngành liên quan và UBND quận – huyện kiểm tra, rà soát.

Những dự án nào không triển khai, để đất hoang hoá hoặc triển khai chậm, Sở TN&MT phải kiên quyết báo cáo để UBND TP.HCM thu hồi theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM còn giao Sở TN&MT tập trung kiểm tra, công khai danh sách các dự án nhà ở được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng; các dự án chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý về đất đai, chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân.

Với số tiền thu được thay vì dành quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại hoặc khu đô thị mới (quy mô dưới 10ha) để đầu tư nhà ở xã hội, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo tình hình sử dụng khoản tiền này.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM có không ít chung cư dù đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chủ đầu tư chậm tiến hành làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân, như: Chung cư The Gold View (quận 4), Lexington Residence (quận 2), Him Lam Phú An (quận 9); The Star (Q.Bình Tân); Dream Home Luxury (Q.Gò Vấp), 7 dự án của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai…

Đối với những dự án đang được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng, đây không phải lần đầu UBND TP.HCM chỉ đạo công khai thông tin. Trước đó, giữa năm 2017 Sở TN&MT đã công bố danh sách 77 dự án đang thế chấp tại các ngân hàng.

Việc công khai các dự án đang thế chấp ngân hàng như nói trên nhằm hướng đến hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người tham gia giao dịch BĐS vì hạn chế thông tin.

Chủ dự án phớt lờ quy định bảo lãnh giao dịch, người mua nhà chịu thiệt Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ với khách hàng. Thực tế, nhiều dự án không có ngân hàng bảo lãnh, đang xây thì ngưng, người mua mòn mỏi chờ nhà.

Phương Anh Linh