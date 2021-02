Khi mua nhà, đừng vội tin những lời hoa mỹ hay nước sơn mới quét mà nhìn vào các dấu hiệu ở tường, sàn nhà hay trần cũng có thể đánh giá phần nào tình trạng xuống cấp.

Các vết nứt và nghiêng

Ngôi nhà có thể được sơn lại đưa đến cảm giác mới, nhưng nếu không xem kỹ thì người mua có thể phải trả giá. Có những ngôi nhà xây đã lâu, quét sơn lại, nhìn như mới, khi chủ sở hữu dọn về ở mới phát hiện ra tường bị nứt, cửa bị mục nát và lún, nghiêng.

Người bán có thể che đậy các vết nứt bằng xi măng. Cho nên, bạn cần nhờ một kỹ sư xây dựng đến kiểm tra cẩn thận. Các vết nứt không được quá 0,6cm, nếu lớn hơn sẽ không đảm bảo an toàn.

Tường, trần nhà bị nấm mốc

Trước khi bán, chủ nhà có thể quét sơn lên để che phủ phần tường bị nấm mốc. Nếu kiểm tra kỹ vẫn có thể phát hiện được. Bạn nên quan sát kỹ trong các ngăn của tủ bếp và bồn rửa trong bếp, chân của bồn tắm và bồn cầu… xem có bị nấm mốc hay không.

Các vết bong tróc, ẩm mốc, sần sùi ở tường và trần nhà là dấu hiệu cho thấy nhà bị ngấm nước. Nếu bạn hoặc con bị các vấn đề về hô hấp thì nấm mốc và độ ẩm cao có thể gây ra các hệ lụy với sức khỏe.

Sàn nhà cong vênh

Nếu bạn mua nhà, đừng quên mang theo một viên bi và đặt viên bi xuống sàn. Nếu như viên bi không đứng yên có thể do sàn nhà đã bị cong vênh. Việc sửa chữa nhà sàn cong vênh tốn kém vì phải bỏ sàn đang có, làm lại sàn và lắp đặt sàn mới khớp với sàn ban đầu.

Xem kỹ có mảng tường nào bị nâu hay cháy đen không, có thể đó là dấu hiệu từng bị cháy nổ về điện

Với nhà không lát sàn gỗ thì sàn không bằng phẳng, hay gạch lát sàn bị phồng lên có thể do chất lượng thi công kém, nhưng cũng có thể do sụt lún hay nghiêng ở nền móng. Trong trường hợp này cũng cần kiểm tra xem có tường bị nghiêng hay không, tốt hơn nên thuê một kỹ sư xây dựng đánh giá độ an toàn.

Hệ thống nước có vấn đề, đường ống nứt vỡ

Khi mua nhà, bạn nên bật vòi nước ở bồn rửa hoặc vòi hoa sen để kiểm tra nước có chảy mạnh hay yếu. Chú ý ở hệ thống thoát nước ở bồn rửa và nhà tắm phải nhanh và không đọng nước trên sàn. Bạn có thể thuê một thợ chuyên nghiệp về đường nước kiểm tra các chi tiết ở đường ống xem có bị hỏng hay nứt gì không.

Hệ thống điện kém an toàn

Những thiết bị liên quan đến điện nếu không đảm bảo có thể dẫn đến cháy nổ, mất an toàn cho bản thân và gia đình. Người mua cần chú ý kiểm tra xem hệ thống điện có bị hở hay không, kiểm tra aptomat trong nhà. Xem kỹ có mảng tường nào bị nâu hay cháy đen không, có thể đó là dấu hiệu từng bị cháy nổ về điện.

Kim Ngân (Theo Realestate, networx, realas, financial)