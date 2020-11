Để mua được nhà có mức giá hời không hề đơn giản, những bí kíp này sẽ giúp hành trình "săn" nhà giá rẻ thuận lợi hơn kiếm lời lớn.

Nghe ngóng, tìm kiếm từ chính khu vực mình sinh sống

Số lượng những căn nhà phố giá tốt nhưng vẫn chất lượng, pháp lý minh bạch tồn tại không nhiều giữa thị trường mua bán nhà đất sôi động hiện nay. Đương nhiên, số lượng người luôn sẵn sàng chờ mua những căn nhà này cũng không hề ít.

Mua nhà ở khu vực mình sinh sống sẽ dễ ra tay "chớp nhoáng" hơn

Để giành được vận may, bạn phải tích cực cập nhật, nghe ngóng tin tức về tình hình đăng bán nhà trong khu vực mà mình đang quan tâm. Một lưu ý khá thú vị cho việc mua nhà giá rẻ là bạn hãy nghe ngóng tình hình khu vực mình sinh sống, thuê trọ, hàng xóm xung quanh... Thứ nhất là khu vực này bạn đã am hiểu về cư dân, giá đất, khi mua bán không phải tìm hiểu cân nhắc quá nhiều. Thứ hai là do các mối quan hệ với cư dân xung quanh, bạn sẽ có được những thông tin nội bộ sớm, giúp bạn ra tay “chớp nhoáng” hơn mà không sợ bị nẫng tay trên.

Để công cuộc tìm nhà dễ dàng hơn với phương châm "nhất cự ly, nhì tốc độ", hãy sử dụng những mối quan hệ của mình và huy động lực lượng họ hàng, bạn bè. Từ đó, bạn sẽ có được những thông tin mua bán nhà đất tại nhiều địa phương khác nhau. Và khi cơ hội xuất hiện, bạn chỉ cần nhanh chóng nắm lấy.

Chuẩn bị sẵn sàng tài chính

Như đã phân tích, những căn nhà giá hời có tốc độ bán rất nhanh. Vì thế, nếu không có sẵn tài chính trong tay thì bạn buộc phải nhường lại cơ hội mua nhà giá tốt ấy cho người khác.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng tài chính

Lưu ý rằng, sẵn sàng tài chính ở đây không có nghĩa rằng bạn nhất định phải có sẵn 100% tiền mặt. Thực sự rất khó để ước tính đúng 100% tiền mua nhà mà chuẩn bị trước nên nếu đã có khoảng 70% giá trị căn nhà thì hãy quyết định mua nhanh chóng. Phần còn lại thì vay mượn.

Nhanh nhẹn kiểm tra thông tin giấy tờ

Nếu bạn cần kiểm chứng lại giấy tờ nhà đất và sổ đỏ để đảm bảo mua vội nhưng không "nhầm" phải những căn nhà có trục trặc pháp lý thì cần hỏi người bán ngay lập tức để nhận được bản photo giấy tờ liên quan đến bất động sản đó. Hãy tiến hành các biện pháp kiểm tra nhanh nhất có thể. Vì nhà giá tốt sẽ không đọng ở thị trường lâu. Nếu cứ dùng dằng khâu kiểm tra thông tin giấy tờ, rất có thể đó là khoảng thời gian khiến người đến sau "chốt" sớm và chớp thời cơ của bạn căn nhà đó.

Hãy nhớ, sự nhanh nhẹn, quyết đoán luôn là một lợi thế trong bất cứ cuộc mua bán nào.

Nhìn xa trông rộng

Thật khó để bạn có thể mua nhà giá tốt – tức vừa rẻ vừa “xịn” ngay tại trung tâm thành phố. Để kiếm được căn nhà hợp túi tiền, bạn nên tăng thêm chút thời gian di chuyển, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực vùng ven, ngoại thành,…

Nhà cũ nhưng vị trí đẹp, giá thành rẻ thì nên cân nhắc

Với cùng một số tiền, nếu chỉ có thể mua một căn nhà nhỏ hẹp, bí bách trong nội thành thì ở những khu vực vùng ven, ngoại thành, bạn có thể tìm mua nhà giá tốt với diện tích rộng rãi, khang trang hơn nhiều.

Không chê nhà cũ

Mặc dù không thể chọn mua một căn nhà quá cũ nát, thế nhưng, cũng có nhiều căn nhà có nền đất tốt, vị trí thuận lợi, giá thành vừa phải dù mặt thẩm mỹ không cao. Những căn nhà này thường đã lâu chưa phát sinh giao dịch, chủ nhân căn nhà có thể không nắm chính xác giá trị của nó. Bạn có thể dựa vào ngoại thất, hiện trạng của căn nhà để đàm phán giá cả có lợi cho mình.

Hãy cân nhắc tình trạng "xác" nhà xem khi tân trang lại thì có thể ở được không và chi phí dự trù khoảng bao nhiêu. Thậm chí, hãy xác định nếu mua nhà chỉ để lấy đất thì mức giá đó là hời hay hớ.

