Người xưa nói “nhất Thủy nhì Hỏa” cho thấy vị trí và sức mạnh hàng đầu của yếu tố "nước". Có những sai lầm dù nhỏ dù to liên quan đến "Thủy" nhưng đều làm ảnh hưởng không tốt đến phong thủy nhà ở.

Theo thuyết phong thủy thì “sơn quản nhân đinh - thủy quản tài”. Thủy có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Người xưa quan niệm nước thu hút và kích hoạt tài lộc. Nếu "Thủy" uốn lượn nhu hòa thì lòng người nảy sinh nhiều ý tưởng tốt, gia đình thuận thảo. Nếu chảy xiết, thẳng tuột, khúc khuỷu thì mọi sự có thể bất lợi, sinh ra nhiều bệnh tật tai họa. Do đó, vị trí của nó trong phong thủy là đặc biệt quan trọng, nếu mắc sai lầm, chủ nhà có thể sẽ phải trả giá đắt.

Chọn sai vị trí đặt bể nước và bể phốt

Trong xây dựng, bể phốt, bể nước ngầm, bể nước ăn thường được tận dụng phần móng ngầm của nhà để làm bề tiết kiệm diện tích, chi phí và kết cấu xây dựng. Tuy nhiên, gia chủ khi xây dựng bể nước cũng cần lưu ý đến yếu tố phong thủy.

Gia chủ khi xây dựng bể nước cũng cần lưu ý đến phong thủy.

Không nên đặt bể phốt, bể nước ngầm ở cung Đoài, tức hướng đặt bể nước ở chính Tây bởi dễ gây họa cho gia đình, thành viên tronh nhà dễ dính tệ nạn nghiện ngập, rượu chè, đào hoa… Tránh không đặt bể nước và bể phốt tại cung Đào Hoa do phạm thế “Đào hoa phiếm thủy”. Đặt bể nước ở vị trí này chính là con dao hai lưỡi, nó có thể kích hoạt năng lượng tình yêu nhưng cũng có thể phá hủy đường tình duyên.

Theo các chuyên gia phong thủy, nên đặt bể nước và đặt bể phốt theo phong thủy ở các cung có Thiên can là: Quý, Tân, Ất, Giáp, Bính, Đinh, Canh và Nhâm. Bởi theo phong thủy thì dòng nước đều sẽ phải thuận đi theo các thiên can nhưng có 2 thiên can Mậu và Kỷ thì không nên đặt vì thuộc ngũ hành Thổ nếu đặt sẽ sinh Thổ khắc Thủy không tốt, gây bất lợi. Tuy nhiên, nếu bố trí bể nước (đặc biệt là bể phốt) nằm trọn trong các cung xấu so với tuổi của gia chủ thì sẽ phần nào có thể giúp giảm bớt điều không may, cải thiện được xung khí trong nhà và tăng vượng khí hơn.

Đặt vòi nước sát cạnh hoặc trực xung với bếp

Trong phong thủy mọi người thường quên chú ý một thứ quan trọng mà thủy khí của nó ảnh hưởng rất mạnh trong nhà chính là vòi nước, nhất là vòi nước trong bếp ăn.

Vị trí giữa vòi nước và bếp đun cần tránh "Thủy" - "Hỏa" xung khắc.

Thông thường khi làm nhà, ta bố trí trong nhà bếp sao cho thuận lợi về chỗ nấu ăn và nơi rửa chén bát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, bồn rửa không nên đặt sát hoặc trực xung với bếp đun vì bồn rửa có nước thuộc về "Thủy", còn bếp lò thuộc "Hỏa", "Thủy" - "Hỏa" xung khắc. Nếu vị trí bếp đun bị trực xung với vòi nước bồn rửa thì người trong nhà hay bị bệnh đường ruột, dạ dày, những thành viên trong gia đình hay nóng nảy thất thường, cãi cọ với nhau thường xuyên, mặc dầu chẳng có lý do gì chính đáng, hoặc là những chuyện vặt vãnh cũng thành to tiếng với nhau.

Vòi nước bị hỏng, rò rỉ

Để tránh tiền bị rò rỉ hoặc rơi vào tình trạng không giữ được tiền, bạn hãy kiểm tra mọi vòi nước trong nhà. Hãy khóa chúng thật chặt, đảm bảo các vòi nước không bị hỏng hóc hay rò rỉ.

Hãy sửa chữa ngay vòi nước bị rỉ để tránh cảnh "tiền ra như nước".

Theo quan niệm phong thủy, việc để vòi nước rò rỉ mà không sửa chữa ngay có thể sẽ khiến năng lực tài chính, năng lượng cá nhân và cả sức khỏe của gia chủ bị hao tổn. Điều này cũng sẽ làm tiêu tan những nguồn khí tích cực của ngôi nhà. Vậy nên, nếu vòi nước trong nhà rò rỉ, bạn cần phải khắc phục ngay. Khi dòng chảy của nước bị ngăn chặn, bạn sẽ giữ được tiền của, không phải chịu cảnh "tiền ra như nước" nữa.

Đặt hòn non bộ trong nhà

Hòn non bộ nên đặt ngoài sân, vườn.

Không nên thiết kế hồ nước và hòn non bộ trong nhà bởi theo quan niệm phong thủy, sông hồ, núi non phải giao hòa với trời đất thì mới hợp lẽ tự nhiên. Vì vậy, chỉ nên đặt hồ nước và hòn non bộ ngoài vườn hoặc ngoài sân. Hợp lý nhất là đặt ở góc sân đúng theo các hướng chính Bắc, chính Đông hoặc Đông Nam.

