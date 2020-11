Thuê nhà nguyên căn hoặc "thầu" cả một khu trọ rồi cho thuê lại, nếu nhà đầu tư không có kinh nghiệm, rất dễ rơi vào tình trạng thua lỗ vì tỷ lệ phòng trống nhiều, khách chây ì đóng tiền, thậm chí gặp rắc rối với pháp luật.

Phải ký hợp đồng thuê dài hạn với chủ

Nhiều người thuê nhà nguyên căn rồi chia lẻ từng phòng cho thuê lại nhưng lại giấu giếm chuyện này với chủ nhà. Trong nhiều trường hợp, chủ nhà phát hiện ra đã chấm dứt việc cho thuê, khiến "nhà đầu tư" thiệt đơn thiệt kép.

Có hợp đồng thuê nhà dài hạn sẽ tránh được những rắc rối phát sinh

Việc ký được hợp đồng thuê nhà dài hạn với chủ, thỏa thuận rõ ràng và được chủ nhà chấp thuận việc cải tạo, cho thuê lại sẽ tránh được rắc rối nêu trên. Đồng thời, cần có các điều khoản riêng về việc ai sẽ chịu trách nhiệm khi xảy ra các sự cố cháy nổ, hỏng hóc lớn trong ngôi nhà hay sửa chữa các đồ dùng vốn có của ngôi nhà. Những thỏa thuận rõ ràng sẽ tránh được tranh chấp sau này và đảm bảo đủ thời gian để nhà đầu tư có thể thu hồi vốn và có lời.

Chọn đúng phân khúc cho thuê

Trước khi bắt đầu quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần xác định đúng phân khúc cho thuê, xác định đúng đối tượng khách hàng tiềm năng mà mình đang hướng tới. Từ đó, nhà đầu tư có thể bắt đầu tính toán, cân đối chi phí đầu tư hợp lý, cũng như chọn đúng khu vực cho thuê để tối ưu chi phí và ít bị cạnh tranh, có nguồn khách hàng thuê nhà ổn định. Nếu như nhà đầu tư không may chọn sai phân khúc khách hàng thì thời gian thu hồi vốn sẽ lâu hơn, thậm chí còn có thể lỗ khi không đảm bảo nguồn thu ổn định từ khách thuê.

Hiện nay, một số đối tượng khách thuê nhà tiềm năng mà nhà đầu tư thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại có thể nhắm đến: Sinh viên học tập tại các trường đại học, cao đẳng; vợ chồng trẻ mới kết hôn; sinh viên mới ra trường đi làm; nhân viên văn phòng; công nhân, kỹ thuật viên tại các nhà máy, khu công nghiệp...

Quảng cáo, tiếp thị tốt

Khả năng tìm kiếm khách hàng không tốt dễ dẫn đến tỉ lệ phòng trống cao từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền lợi nhuận. Để tỉ lệ phòng có người thuê cao, lấp được ngay người thuê mới khi người cũ chuyển đi, nhà đầu tư cần tăng cường việc quảng bá, quảng cáo rộng rãi, đa dạng trên nhiều kênh online hoặc offline khác nhau như Facebook, Zalo, tờ rơi...

Chọn lọc khách hàng thuê phòng

Để quản lý tốt mô hình kinh doanh, nhà đầu tư nên chọn lọc khách thuê phòng ngay từ đầu. Nếu cảm thấy không an tâm thì nên từ chối khách để tránh những rắc rối về sau. Tiến hành làm thủ tục đăng ký tạm trú cho khách thuê thật nhanh và sớm với công an phường/xã cũng là một trong những cách giúp người cho thuê an tâm hơn với khách thuê của mình.

Quảng cáo tốt sẽ giúp giảm tỷ lệ phòng trống, nên chọn lọc khách thuê phòng ngay từ đầu

Nhà đầu tư cũng nên làm hợp đồng thuê phòng kỹ càng với khách thuê để tránh những rủi ro có thể xảy đến. Hãy ghi rõ trong điều khoản có những đồ dụng, nội thất nào chủ cho thuê sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, đồ nội thất nào người thuê nhà sửa chữa. Điều này cũng sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm tối đa chi phí.

Kỹ năng ứng xử tốt

Người kinh doanh phòng cho thuê cũng cần có tố chất, đòi hỏi phải giao tiếp tốt, biết lắng nghe, linh động và phải có tính cách của một người phục vụ. Có rất nhiều tình huống xảy ra với khách thuê phòng, thậm chí với cả cơ quan quản lý Nhà nước, đòi hỏi người đầu tư phải có đầy đủ tố chất mới có thể xử lý tình huống tốt. Ví dụ, việc thu tiền khách đóng trễ hạn, quản lý an ninh trật tự phát sinh trong thời gian khách ở (đăng ký tạm trú tạm vắng), xử lý các sự cố (nghẹt cầu cống, hố ga…), duy tu và bảo dưỡng (sơn lại phòng, sắp xếp trang trí lại nội thất khi khách dọn đi)...

Tiết giảm chi phí khi quản lý nhà cho thuê

Thuê lao công theo giờ, có mối quen với thợ xây dựng, thợ sửa chữa... sẽ giúp tiết kiệm chi phí quản lý nhà. Ví dụ, khi các phòng cho thuê phát sinh hỏng hóc hoặc có sự cố như nghẹt cầu cống, hố ga, lắp thêm ổ điện,… thợ quen sẽ đến xử lý được ngay với giá phải chăng hơn rất nhiều.

Đăng Duy (Tổng hợp)