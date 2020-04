Những sai lầm trong phong thủy dưới đây có thể khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hãy tìm cách hóa giải.

Treo quá nhiều gương trong nhà

Thói quen của nhiều nhà là thích treo nhiều gương để tiện cho việc quan sát, và giúp mở rộng không gian sống của bạn. Tuy nhiên, trong phong thủy, nếu treo quá nhiều gương trong nhà sẽ tạo khí âm nên dễ bị tiêu tan tài sản. Nếu sử dụng đúng cách thì gương là vật tán khí, nhưng nếu sử dụng sai cách thì sẽ có tác dụng ngược ảnh hưởng tới tài lộc của bạn.

Để cây bạn trồng bị chết

Một trong những sai lầm khiến bạn lụi bại, hao hụt tài chính là để cây trong nhà mình. Cây xanh, cây phong thủy chính là biểu tượng của tài lộc. Nếu cây chết là dấu hiệu của sự tàn lụi về sức khỏe và tài chính.

Để cây chết trong nhà

Ngoài ra, việc cây chết tạo không khí ảm đạm, thiếu sức sống làm tinh thần bạn không được thoải mái, nếu không thoải mái thì khó có thể nghĩ được ý tưởng gì kinh doanh độc đáo ảnh hưởng tới tâm lý của chủ nhà

Bàn ăn đặt dưới xà nhà

Khi đặt bàn ăn trong gia đình bạn đừng bao giờ đặt ngay dưới xà nhà. Nếu bạn phạm phải sai lầm này sẽ khiến ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ, tình cảm giữa các thành viên cũng không được tốt dễ gây xích mích bất đồng quan điểm.

Bởi bàn ăn chính là nơi giao lưu tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Nếu bạn đặt ngay dưới xà nhà bởi khi bạn đặt bàn ăn dưới xà nhà sẽ tạo cảm giác bị đè nén, không thoải mái, người ngồi ăn sẽ có cảm giác bất an như có đao sắc trên đầu.

Không nên treo nhiều gương trong nhà

Của chính đối diện nhà vệ sinh

Một trong những sai lầm trong phong thủy, là thiết kế cửa chính thẳng nhà vệ sinh. Trong ngôi nhà cửa chính là nơi vô cùng quan trọng, bộ mặt của gia chủ, nơi tiếp khách, đón tài lộc may mắn vào nhà. Nếu bạn để cửa chính thẳng cửa vệ sinh sẽ gần với nơi không vệ sinh, thiếu may mắn vừa mất thẩm mỹ. Đồng thời, cũng dễ xua đuổi vận may trong nhà bạn đi mất .

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Theo Kiến thức