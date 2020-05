Dùng điều hòa thường xuyên nhưng liệu bạn đã sử dụng đúng cách để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình hay chưa?

Mùa hè nắng nóng, mọi gia đình đều bật điều hòa hết công suất để làm mát mà bỏ qua yếu tố sức khỏe. Rất nhiều người đã phải nhập viện vì một số bệnh do sử dụng điều hòa không đúng cách gây nên. Vậy sử dụng như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe? Hãy tham khảo 5 mẹo vặt dưới đây nhé. Không nên đóng kín cửa phòng điều hòa.

Mở hé cửa

Hầu như người tiêu dùng đều có thói quen đóng kín phòng khi sử dụng điều hòa để ngăn chặn nguy cơ thất thoát khí lạnh gây tốn điện. Tuy nhiên đây là một việc làm vô cùng nguy hại cho sức khỏe do điều hòa chỉ có thể luân chuyển không khí trong phòng để làm lạnh nên sẽ tạo cảm giác bức bí, không khí trong môi trường điều hòa dễ bị nhiễm khuẩn hơn môi trường tự nhiên. Vì vậy, bạn hãy mở hé cửa sổ để thông gió, đồng thời nếu có ánh nắng chiếu vào phòng, ánh nắng sẽ giúp bạn loại trừ một số vi khuẩn gây hại đó.

Lựa chọn vị trí lắp điều hòa phù hợp

Khi lắp điều hòa trong phòng ngủ bạn không nên lắp theo hướng chĩa thẳng vào giường nằm. Bởi nguồn nhiệt độ lạnh nhất chính là ở chính giữa dòng không khí ra của điều hòa. Điều hòa mà chĩa thẳng vào giường nằm thì khi ngủ bạn có thể bị nhiễm lạnh, viêm họng, khô họng bởi dòng không khí này.

Nhiệt độ điều hòa tốt nhất chỉ nên thấp hơn 5 độ C so với môi trường

Nhiệt độ bên ngoài và trong phòng điều hòa chênh lệch quá lớn sẽ khiến bạn gặp các triệu chứng bị sốc nhiệt như: ngất xỉu, khó thở, ảo giác, mất ý thức, tim đập nhanh,... nếu đang ở trong phòng điều hòa có nhiệt độ quá thấp mà đột ngột bước ra ngoài. Để ngăn chặn điều này, bạn chỉ nên để điều hòa thấp hơn 5 độ C so với nhiệt độ ngoài trời là tốt nhất và những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến 35 độ C thì căn phòng có điều hòa ở 29 độ C là đã có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái rồi. Ngoài ra, Nếu trong phòng có trẻ em thì bạn nên đắp cho bé một tấm chăn mỏng. Vì trẻ em sức đề kháng rất yếu, nên dễ bị cảm lạnh.

Nên sử dụng thêm quạt

Nhiều người thường có thói quen bật điều hòa cả ngày. Bạn biết đấy, điều hòa tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nếu bật điều hòa cả ngày không những tốn tiền điện mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn làm làn da bị khô do mất nước, gây nhức đầu, viêm họng, viêm phổi . Thay vì dùng điều hòa cả đêm bạn hãy dùng quạt thay thế những lúc nhiệt độ ngoài trời thấp. Đồng thời, việc sử dụng quạt làm cho không khí lạnh trong phòng được lưu thông đồng đều, tốt cho sức khỏe của gia đình bạn hơn.

Bật điều hòa trước khi ngủ 15-20 phút

Mỗi chiếc điều hòa đều có thời gian để khởi động và khả năng làm mát là khác nhau. Vì vậy nếu điều hòa của bạn không có khả năng làm mát nhanh, hoặc phòng quá lớn thì bạn nên bật điều hòa trước khi ngủ 15 -20 phút để có một giấc ngủ ngon, thư giãn và dễ chịu.

