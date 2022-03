Quảng Ninh là một trong những tỉnh có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước nhờ lợi thế về thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và những chính sách kích cầu kinh tế. Đây là cơ hội để BĐS nghỉ dưỡng tăng trưởng trong thời gian tới.

Những lợi thế “vàng” của Quảng Ninh

Theo số liệu từ Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu trong 63 tỉnh thành trên BXH Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong 4 năm gần đây. Điều này cho thấy sự hài lòng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thân thiện của môi trường kinh doanh đối với tỉnh này.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và du lịch nghỉ dưỡng (Ảnh: quangninh.gov.vn).

Phát huy những lợi thế và tiềm năng to lớn về du lịch, đặc biệt là Vịnh Hạ Long được UNESCO 2 lần công nhận là di sản văn hóa thế giới, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế, xã hội và du lịch nghỉ dưỡng.

Những năm qua, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, phục vụ du lịch như: cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 và tới đây là cầu Cửa Lục 3, hầm Cửa Lục… Nhờ đòn bẩy giao thông, địa phương kết nối nhanh chóng đến các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời rút ngắn khoảng cách di chuyển nội tỉnh và liên tỉnh. Lực đẩy hạ tầng cũng góp phần thu hút được nhà đầu tư lớn vào thị trường Quảng Ninh.

Ngoài điều kiện khí hậu khá ôn hòa, có nhiều danh lam, thắng cảnh và các điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn, Quảng Ninh cũng hội tụ nhiều lợi thế phát triển kinh tế toàn diện, là cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế và cửa khẩu đường bộ quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược trong chính sách thu hút đầu tư cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi…; nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường du lịch Quảng Ninh sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động

Nhờ lợi thế về du lịch và sự phát triển hạ tầng đô thị, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thu hút người mua nhờ giàu tiềm năng sinh lời từ việc cho thuê hay chuyển nhượng. Đây cũng là một trong những kênh đầu tư dài hạn được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Các chuyên gia khẳng đỉnh, việc “nở rộ” bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ nâng cao chất lượng du lịch, phát triển các dịch vụ đi kèm mà còn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Quảng Ninh.

Một dự án nghỉ dưỡng trên đồi của Hạ Long đang được giới đầu tư quan tâm (Ảnh: Thuận Phát)

Theo khảo sát từ các đơn vị môi giới bất động sản, thời gian vừa qua, mặc dù thị trường bất động sản nghỉ dưỡng “ngủ đông” do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng đã có nhiều dấu hiệu phục hồi từ sau Tết. Nhiều nhà đầu tư đến Quảng Ninh để tìm hiểu bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là các dự án gắn với thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

Một trong số dự án có sự tham gia của thương hiệu quốc tế đang thu hút nhà đầu tư phải kể đến Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel and Residence, do tập đoàn Accor quản lý và vận hành. Dự án này được đánh giá cao bởi thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Hạ Long, hướng đến không gian sống theo tiêu chuẩn quốc tế, giàu tiềm năng sinh lời. Một trong những ưu thế của Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel and Residence là vị trí nằm trên đỉnh đồi của Hạ Long, sở hữu tầm nhìn bao trọn Vịnh Hạ Long và Vịnh Cửa Lục.

Nằm trong bộ sưu tập điểm đến thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ lưu trú toàn cầu của “ông lớn” Accor - thương hiệu quản lý vận hành hàng đầu thế giới, các sản phẩm căn hộ và biệt thự của dự án Phoenix Legend không chỉ có tiềm năng về đầu tư, mà còn mang lại giá trị khai thác du lịch giữa trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

“Dự án Phoenix Legend được giới đầu tư đánh giá là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đẳng cấp, số lượng hữu hạn mà không phải ai cũng có thế may mắn được sở hữu trong tương lai”, đại diện chủ đầu tư Thuận Phát nói.

Ngọc Minh