Hãy chú ý hơn đến bố trí không gian phòng khách theo phong thủy để sang năm Tân Sửu đón tài, rước lộc vào nhà.

Bố trí phòng khách đúng phong thủy có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hòa thuận, thịnh vượng và thành công của tất cả các thành viên trong gia đình.

Phòng khách là không gian đẹp, nổi bật nhất trong ngôi nhà. Vì vậy, theo phong thủy, đây là căn phòng thích hợp nhất để được kích hoạt năng lượng trên cả 9 lĩnh vực: tình duyên, danh vọng, thịnh vượng, sức khỏe, gia đình, con cái, quý nhân, sự nghiệp và học hành.

Phong thủy về màu sắc

Như với bất kỳ căn phòng nào khác trong nhà, màu sắc là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng năng lượng trong không gian. Gia chủ nên tránh chọn các gam màu mạnh như màu đỏ, hoặc đen, đặc biệt là với tỉ lệ lớn so với phòng khách.

Bạn nên chọn các gam màu phấn, màu vàng, màu xanh lá cây hoặc thậm chí là màu trắng đơn giản cho không gian phòng khách. Gia chủ cần tránh sơn màu xanh lam lên bức tường ở phía Bắc.

Phong thủy về đồ nội thất

Việc bố trí đồ nội thất trong phòng khách phải đảm bảo hợp lý, gọn gàng, không gây chướng ngại cho các thành viên trong gia đình. Bạn không nên bố trí quá nhiều đồ đạc trong phòng khách. Một không gian thoáng đãng sẽ mang đến sự thịnh vượng.

Gia chủ nên chú ý bài trí ghế sofa và ghế bành không đối diện trực tiếp với cửa. Ngoài ra, bạn cũng không nên bố trí ghế sofa, ghế bành quay lưng vào cửa sổ hoặc ngay cạnh cửa chính.

Theo quan điểm phong thủy, bạn không nên bố trí ghế sofa ở phía dưới xà ngang hoặc đèn treo. Điều này sẽ tạo cảm giác bất an cho các thành viên trong gia đình.

Phong thủy về quy tắc đặt gương

Phòng khách cũng là không gian tốt để đặt gương. Vị trí tốt nhất để đặt gương là đối diện cửa sổ nhưng chỉ khi hình ảnh bên ngoài là phong cảnh đẹp. Đặt gương theo cách này, bạn sẽ mang vẻ đẹp thiên nhiên vào ngôi nhà mình.

Ngoài ra, bạn không nên đặt gương đối diện cửa sổ nếu cảnh quan bên ngoài hoang toàn, đổ nát, phát ra năng lượng tiêu cực. Hãy để gương phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ: một bức tranh, một cây xanh...

Nếu bài trí gương trong nhà, bạn chú ý thường xuyên lau chùi gương sạch sẽ. Theo các quy tắc phong thủy, một chiếc gương sạch sẽ giải phóng năng lượng tích cực. Trong khi một chiếc gương bẩn sẽ tích tụ năng lượng tiêu cực vào ngôi nhà. Ngoài ra, bạn không nên giữ những chiếc gương bị vỡ, nứt hoặc có vết nứt, vì chúng đồng hóa và giải phóng năng lượng tiêu cực.

Cây phong thủy

Nói chung, bạn có thể đặt tất cả loại cây, hoa mang ý nghĩa may mắn, cầu tài lộc ở trong phòng khách. Tuy nhiên, bạn nên chọn loại cây phù hợp với không gian phòng khách.

Một số loại cây có lợi trong phong thủy như: cây ngọc bích, cây trúc, cây hạnh phúc, cây tùng, cây cam, cây đào, cây táo, cây chanh...

Các loài hoa may mắn theo phong thủy như: hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa tử đinh hương, hoa thiết mộc lan, hoa sen, hoa phong lan...

Vị trí đặt bể cá

Thông thường, cá là biểu tượng của tài lộc dồi dào, cuộc sống đủ đầy. Đó là lý do nhiều chủ nhà bài trí bể cá trong phòng khách để cầu tài lộc, bình an cho gia đình mình. Vị trí đặt bể cá tốt nhất là trong phòng khách hoặc trong phòng làm việc. Để thu hút may mắn, bạn nên chọn nuôi số lượng cá theo số lẻ. Tốt hơn hết, chủ nhà hãy chọn bể cá hình bán nguyệt, hình chữ nhật với cạnh tròn.

Nếu bạn muốn đặt bể cá ở phía Bắc của căn phòng, hãy chọn bể cá hình trụ. Nếu bạn có ý định đặt bế cá ở hướng Đông, hãy chọn bể cá hình chữ nhật hoặc hình tròn.

Nếu bạn muốn cầu tài lộc, thịnh vượng, hãy chọn mua cá rồng, cá koi hoặc cá vàng. Ngoài ra, trong quá trình nuôi cá, bạn cũng cần duy trì bể cá sạch sẽ, nhiều cây xanh nhằm thu hút năng lượng tích cực vào nhà. Cá vàng tượng trưng cho sự thành công trong kinh doanh tài chính trong khi cá koi là biểu tượng của sự may mắn và vinh quang trong sự nghiệp.

