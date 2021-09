Chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” đã chạm tới hơn 4.000 môi giới bởi nhiều chính sách ưu đãi đến người mua nhà và môi giới, ý nghĩa hơn với mỗi giao dịch thành công, Cen Land sẽ dành 5 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Bán hàng không ngừng với 200% năng lượng

Hơn 4.000 môi giới BĐS đang bán hàng với tinh thần chiến đấu hết mình trong chiến dịch 45 ngày đêm - “Home now for Vietnam stronger” do Cenhomes.vn phát động từ 2/9 - 15/10/2021.

Bỏ lại sau lưng mọi khó khăn vì Covid-19, họ - những môi giới đang ngày đêm tư vấn, tìm kiếm và chốt giao dịch không ngơi nghỉ. Với tinh thần làm việc quên thời gian, không màng thử thách, luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” như cơn lốc mạnh mẽ lôi cuốn bất kì ai tham gia với 200% năng lượng. Thậm chí đó là những ngày làm việc gấp 5, gấp 10 lần ngày thường.

Cùng chạy đua với “Home now for Vietnam stronger” để được đốt cháy 200% năng lượng mỗi ngày và nhận những thành quả bất ngờ

“Tôi chưa bao giờ thấy bản thân, đồng đội nhiều năng lượng đến thế. Anh em làm việc quên ngày tháng vì một mục tiêu duy nhất - Bán thêm nhiều nhà, trao thêm nhiều hy vọng cho nhiều gia đình”, anh Nguyễn Đức Hùng, chuyên viên môi giới tham gia chiến dịch chia sẻ.

“Trong một cuộc đua, 100% “vận động viên” chạy hết tốc lực, thậm chí 200% năng lượng thì chắc chắn bạn không thể ngồi yên”, anh Hoàng Hải Trung, một trong hơn 4.000 chuyên viên môi giới chia sẻ thêm.

Cùng bán hàng, cùng “quét sạch” bảng hàng giữa mùa dịch, “Home now for Vietnam stronger” thu hút và truyền lửa tới đông đảo môi giới BĐS trên quy mô toàn quốc bởi sở hữu một thứ vũ khí sắc bén, lợi hại. Đó chính là sức mạnh tập thể.

Bán hàng dễ dàng hơn cùng sức mạnh tập thể của sàn giao dịch BĐS hàng đầu

Dù không thể gặp mặt khách hàng, thị sát dự án một cách trực tiếp, nhưng với uy tín là sàn giao dịch bất động sản hàng đầu trên thị trường với gần 20 năm kinh nghiệm, tại Cen Land, mỗi môi giới bất động sản cũng đều trở thành môi giới uy tín hàng đầu thị trường.

Với nền tảng công nghệ Cenhomes.vn, mỗi môi giới đã trở thành những người môi giới số đích thực, gia tăng hiệu quả bán hàng trong mùa dịch

Cenhomes.vn - sản phẩm công nghệ hàng đầu của Cen Land, với những tính năng hiện đại, tiên tiến bậc nhất thời 4.0 sẽ giúp khách hàng và môi giới ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, cũng có thể trao đổi, trải nghiệm không gian dự án một cách chân thực nhất. Phát triển công nghệ AI marketing, thực tế ảo (VR), hiện thực tăng cường (AR),… cùng nhiều tính năng khác, Cenhomes.vn tự hào đẩy nhanh quá trình “môi giới số”, đưa công nghệ phục vụ tối đa môi giới và khách hàng.

Với sức mạnh tổng hợp từ thương hiệu uy tín, vũ khí công nghệ Cenhomes.vn tối tân và “đội quân” bán hàng thực chiến, chiến dịch thực sự mang đến cho môi giới tính chuyên nghiệp của đơn vị môi giới bất động sản hàng đầu trên thị trường. Nhờ vậy, việc hỗ trợ bán hàng (đào tạo, đội nhóm, truyền thông - marketing,…), tạo nguồn hàng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng kịp thời. Đặc biệt, với gần 30 dự án tiêu biểu đồng hành chiến dịch, môi giới đều tự tin giới thiệu, cung cấp các dự án phù hợp nhu cầu từ khách hàng mua để ở cho đến khách hàng đầu tư với nhiều chính sách hấp dẫn.

“Home now for Vietnam stronger” – đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh

Trên tất cả, với “Home now for Vietnam stronger”, sức mạnh tinh thần hay sự nỗ lực làm việc của các môi giới cũng đóng góp vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, gia tăng an toàn và hạnh phúc cho cộng đồng. Mỗi một giao dịch thành công là thêm một gia đình có một tổ ấm mới, nơi an toàn và bình yên. Với mỗi giao dịch thành công, Cenhomes.vn sẽ trích 5 triệu đồng/giao dịch vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ những tấm lòng nhân ái.

Tổng giá trị giải thưởng dành cho môi giới lên tới hơn 300 triệu đồng

Bên cạnh đó, Cenhomes.vn cũng dành tặng khách hàng và môi giới nhiều phần quà ý nghĩa với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng giao dịch thành công qua Cenhomes.vn sẽ có cơ hội trúng 1 căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, 1 lô đất nền trị giá 800 triệu đồng,… cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Thông qua hoạt động, Cenhomes.vn mong muốn tiếp thêm sức mạnh vì một chuỗi cung cầu không đứt gãy, tăng tính thanh khoản bất động sản, góp phần ổn định thị trường chung.

Chiến dịch “Home now for Vietnam stronger”: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong