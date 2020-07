Bằng chiêu thức tặng, cho các con và phân chia tài sản vợ chồng, nữ đại gia ở Bình Dương đã tách 9 khu đất nông nghiệp thành cả ngàn lô đất diện tích nhỏ để bán, hưởng lợi nhiều tỷ đồng.

Một ngày ký hơn 100 sổ đỏ trái luật

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4 doanh nghiệp mà C03 đang xác minh dấu hiệu sai phạm trong việc phân lô bán nền và thực hiện dự án là Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh, Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty CP Phú Gia Khiêm Land và Công ty TNHH thương mại dịch vụ BĐS Phú Phong. Được biết, đây là những doanh nghiệp do nữ đại gia Phạm Thị Hường làm chủ hoặc liên quan đến gia đình bà Hường.

Ngoài ra, C03 còn đề nghị tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ kết luận kiểm tra việc phân lô bán nền trên địa bàn Thị xã Thuận An (nay là TP. Thuận An) vào năm 2014 liên quan trực tiếp đến cá nhân bà Hường.

Vì sao C03 lại lật giở vụ việc cách đây 6 năm và nữ đại gia Phạm Thị Hường đã có sai phạm gì trong việc phân lô tách thửa cả ngàn lô đất ở Thị xã Thuận An?

Khu đất tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An được nữ đại gia ở Bình Dương "lách luật" tách thửa để phân lô bán nền.

Tìm hiểu của VietNamNet, ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kết luận kiểm tra việc phân lô bán nền trên địa bàn Thị xã Thuận An, trong đó có 9 khu đất với tổng diện tích 101.353m2 do bà Hường làm chủ đầu tư.

Tất cả 9 khu đất nói trên đều được bà Hường thực hiện chia tách ra nhiều khu đất với diện tích dưới 2.000m2 bằng hình thức phân chia tài sản chung của vợ chồng. Sau khi tách thành những khu đất nhỏ, vợ chồng bà Hường tiếp tục tách nhiều thửa nhỏ diện tích bình quân 60m2 với hình thức tặng, cho các con và phân chia tài sản.

Để thuận lợi trong việc chuyển nhượng đất cho người dân, vợ chồng bà Hường đã dùng chiêu thức như trên để tách ra các thửa đất diện tích nhỏ từ 42m2 – 136m2. Đáng nói, các khu đất này đều chưa lập thủ tục tách thửa, chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và chưa xây dựng phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhưng UBND Thị xã Thuận An vẫn giải quyết tách 1.059 thửa đất.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc tách thửa này là bất thường và có dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND Thị xã Thuận An mà trực tiếp là ông Đặng Văn Ba - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thuận An khi đó.

Từ tháng 4/2010 đến tháng 5/2011, ông Ba đã trực tiếp ký tách thửa, cấp 1.059 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho vợ chồng bà Hường và hai con. Việc cấp sổ đỏ này diễn ra nhanh chóng, như ngày 17/1/2011, ông Ba ký đến 107 sổ đỏ.

Lấy đất quy hoạch công viên để phân lô bán nền

Trong 9 khu đất của bà Hường ở Thị xã Thuận An có 2 khu ở xã An Phú (nay là phường An Phú) có tổng diện tích 16.238m2. Đây là đất nông nghiệp, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì hai khu đất này được quy hoạch làm công viên cây xanh.

Tuy nhiên, cũng với hình thức phân chia tài sản, bà Hường và người thân vẫn được giải quyết cho tách thành 342 thửa đất có diện tích từ 42m2 – 136m2. UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, việc cho tách các thửa đất này cũng đã vi phạm Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của tỉnh về quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn. Bởi theo quy định, diện tích đất nông nghiệp được phép tách thửa ở thị trấn là từ 300m2 trở lên, ở xã là từ 400m2 trở lên.

Với chiêu “lách luật” tách thửa đất bằng hình thức tặng, cho các con và phân chia tài sản vợ chồng như nói trên, bà Hường đã được miễn thuế thu nhập và không phải nộp lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, việc tách thửa đất khi chưa lập thủ tục tách thửa và chưa chuyển mục đích sử dụng đất, bà Hường đã không phải bỏ tiền ra để xây dựng cơ sở hạ tầng và hưởng lợi 41,3 tỷ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Để xảy ra các sai phạm liên quan đến việc tách thửa đất của bà Hường và người thân trên địa bàn Thị xã Thuận An, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ ra trách nhiệm của hàng loạt cán bộ địa phương vì đã buông lỏng quản lý đất đai, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ.

Những cán bộ có sai phạm trong việc phân lô bán nền đất nông nghiệp tại Thuận An

1. Đỗ Thành Tâm – Chủ tịch UBND Thị xã Thuận An

2. Đặng Văn Ba – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thuận An

3. Trần Đình Minh Phước – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Thuận An

4. Phạm Thị Thu Yến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Thuận An (thẩm tra hồ sơ)

5. Hoàng Đại Hiệp – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Thị xã Thuận An (cán bộ thẩm tra bản vẽ)

6. Trần Ngọc Sơn – Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Thuận An (cán bộ thẩm tra bản vẽ)

7. Võ Trung Phát – Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Thuận An (cán bộ thẩm tra hồ sơ)

8. Phan Anh Tuấn - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Thuận An (cán bộ thẩm tra hồ sơ)

9. Tống Văn Năm – Chủ tịch UBND phường An Phú

10. Trần Thị Bạch Yến – Phó Chủ tịch UBND phường An Phú

11. Nguyễn Ngọc Toàn – Cán bộ địa chính phường Anh Phú

Phước An