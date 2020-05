Mỹ:

- Hàng chục hộ dân đã phải rời khỏi tòa chung cư đang sống sau khi mái bị sập xuống do gió mạnh.

Hơn 100 người dân ở Holyoke, Mỹ đã phải rời khỏi nhà sau khi một chung cư bị sập. Hai người được đưa đến bệnh viện vì bị thương nhẹ. Tòa chung cư có 47 căn hộ. Đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy cho hay toàn bộ mái của chung cư bị đổ và rơi xuống đường.

Thị trưởng Holyoke cho hay, khi nhận được cuộc gọi đầu tiên thông báo về sự việc, ông gọi cho hiệu trưởng trường Kelly. Đó là nơi gần nhất để đưa các gia đình vào trú sau khi chung cư sập nhằm tìm hướng tiếp theo.

Sau đó, các cư dân bị ảnh hưởng được đưa đến một khách sạn sau khi thành phố giúp đỡ các hộ dân lấy đồ đạc ra khỏi nhà. Những hộ dân ở tầng 4 trở lên không được phép vào nhà để lấy đồ đạc do vẫn chưa đảm bảo an toàn sau sự việc. Các viên gạch, mảnh vụn rơi xuống từ mái nhà cũng khiến cho nhiều ô tô đỗ gần chung cư bị hư hại.

Phần mái bị sập do gió mạnh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tòa nhà không phải thiệt hại lớn nhưng cần sửa chữa bao gồm lợp lại mái và làm lớp cách nhiệt. Ước tính việc phục hồi, tu sửa có thể mất 6 tháng.

Nguyên nhân gây ra sự việc được cho là do gió to từ một cơn giông lớn di chuyển từ New York sang Massachusetts với tốc độ tới 96km/h. Vùng bị ảnh hưởng gồm: Holyoke, Andrew Loconto.

Phần mái cần sửa chữa do nhiều chỗ hư hỏng.

Cách đây vài tuần, một ngôi nhà đang được xây dưng ở khu Point Breeze của Philadelphia đột nhiên bị đổ sập. Các vật liệu xây nhà rơi vương vãi xuống đường, ảnh hưởng đến các phương tiện đỗ gần đó.

Ngôi nhà đang xây dựng bị đổ sập có nhiều tầng, xung quanh có nhiều nhà khác. Một số ô tô bị hư hỏng, vật liệu xây dựng ngôi nhà nằm rải rác trên đường và vỉa hè sau khi công trình đổ ập..

Nguyên nhân xảy ra sự việc không phải do chất lượng công trình mà là do gió mạnh quét qua Philadelphia. Sau sự việc, cơ quan chức năng không ghi nhận trường hợp nào bị thương hay tử vong. Hiện trường đã sớm được dọn dẹp để đảm bảo lưu thông các phương tiện giao thông ở phía trước ngôi nhà.

Kim Ngân (Theo NBC)