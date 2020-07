Theo The Telegraph, Vương quốc Anh đang chuẩn bị loại Huawei khỏi mạng 5G của nước này vào cuối năm nay.

Báo cáo từ tờ TheTelegraph cho hay, Thủ tướng Anh, Boris Johnson sắp sửa loại Huawei khỏi mạng 5G tại Anh sau khi Cơ quan Tình báo Tín hiệu Anh (GCHQ) kết luận về rủi ro bảo mật từ các sản phẩm của Huawei.

Anh ra 'tối hậu thư', chuẩn bị loại hoàn toàn Huawei

Theo nguồn tin của The Telegraph, một báo cáo mới từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) trực thuộc Cơ quan Tình báo Tín hiệu Anh (GCHQ) kết luận, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã không cho phép Huawei tiếp cận các thiết bị do Mỹ sản xuất. Điều này buộc gã không lồ công nghệ của Trung Quốc phải sử dụng công nghệ "không đáng tin cậy" của các hãng khác.

Các quan chức nước này được cho là đang chuẩn bị đưa ra đề xuất ngăn chặn các thiết bị 5G mới của Huawei trong ít nhất 6 tháng, đồng thời đẩy nhanh các kế hoạch loại bỏ các thiết bị Huawei đã lắp đặt trước đây.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết hôm 5/7, Huawei cần đáp ứng những điều kiện rõ ràng để được chính phủ Anh tiếp tục cho phép xây dựng hạ tầng mạng 5G tại quốc gia này.

Đây được xem là bước chuyển hướng khá đột ngột của Anh khi cuối tháng 4/2020, họ còn xác nhận cho phép Huawei cùng xây dựng mạng 5G. Hồi tháng 1/2020, Anh cho phép Huawei góp mặt trong các bộ phận không nhạy cảm của mạng 5G, với mức trần tham gia là 35%.

Theo The Sunday Times, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã "thay đổi căn bản tính toán" về Huawei. Tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei là rất rõ ràng, khi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bị cấm sử dụng tất cả các thiết bị và công nghệ Mỹ.

Ngoài ra, London cũng chịu sức ép lớn từ Mỹ buộc một số nhà lập pháp, chính phủ Anh dần tỏ rõ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Hồi tháng 1/2020, các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger dẫn đầu đã đến thăm London đem theo lời đề nghị cuối cùng về việc ngăn chặn Huawei cung cấp 5G.

Mới đây nhất, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chính thức gọi Huawei, ZTE là nguy cơ an ninh quốc gia, đồng nghĩa các nhà mạng nước này không thể dùng ngân sách để mua thiết bị, dịch vụ từ hai hãng này.

Hải Phong(tổng hợp)