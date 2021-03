Bán iPhone 12 không kèm củ sạc là một trong những nguyên nhân khiến Apple bị cơ quan bảo vệ khách hàng tại Brazil phạt 2 triệu USD.

Ngày 20/3, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Procon-SP tại Sao Paulo (Brazil) tuyên bố phạt tiền Apple vì không kèm củ sạc trong hộp iPhone 12.

Theo The Verge, khoản tiền phạt là 2 triệu USD "do quảng cáo gây hiểu lầm, bán thiết bị không kèm củ sạc và những điều khoản không công bằng".

Apple bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Brazil phạt 2 triệu USD vì bán iPhone không kèm sạc. Ảnh: TechDaily/YouTube.

Khi ra mắt iPhone 12 vào tháng 10/2020, Táo khuyết khẳng định sẽ không kèm củ sạc và tai nghe trong hộp để bảo vệ môi trường. Bằng cách chỉ kèm cáp USB-C sang Lightning trong hộp, Apple tuyên bố có thể giảm lượng nguyên liệu thô trên mỗi chiếc iPhone bán ra, đồng thời tăng lượng sản phẩm vận chuyển trong mỗi kiện hàng do hộp đựng mỏng hơn.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Apple loại bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone chủ yếu để giảm chi phí vận chuyển. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định tác động lên môi trường của thay đổi này có thể chỉ đạt mức tối thiểu.

Procon-SP cho biết đã kiến nghị Apple giảm giá iPhone 12 vì không kèm củ sạc nhưng chưa nhận được phản hồi. Tháng 11 năm ngoái, cơ quan này khẳng định Apple "không chứng minh được lợi ích về môi trường" khi loại bỏ củ sạc khỏi hộp iPhone 12.

Trong tuyên bố phạt tiền, Procon-SP cũng cáo buộc Apple không hỗ trợ những khách hàng "gặp vấn đề với một số tính năng trên iPhone" sau khi cập nhật phần mềm, chạy quảng cáo gây hiểu lầm và các điều khoản miễn trừ trách nhiệm không công bằng. Phát ngôn viên Procon-SP cho biết Apple "cần tôn trọng các quy định và thể chế (tại Brazil) này".

The Verge cho rằng khoản tiền phạt 2 triệu USD là quá nhỏ so với Apple. Trong quý tài chính thứ I/2021, Táo khuyết có doanh thu 111,4 tỷ USD , tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, là quý có doanh thu cao nhất kể từ khi hãng ra đời.

Do tiền trong nước mất giá, iPhone 12 mini tại Brazil có giá tương đương 1.200 USD , cao hơn 1,6 lần so với con số 729 USD tại Mỹ. Trước đó, iPhone 11 tại Brazil cũng có giá khoảng 1.200 USD trong khi tại Mỹ chỉ là 799 USD .

Theo Zing/9to5mac