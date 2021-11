Một cuộc điều tra của Financial Times cho thấy Snapchat, Facebook, Twitter và YouTube đã mất khoảng 9,85 tỷ USD doanh thu sau những thay đổi của Apple đối với các quy định về quyền riêng tư.

Năm ngoái, Apple đã công bố chính sách Tính minh bạch theo dõi ứng dụng (ATT) yêu cầu các ứng dụng phải xin phép theo dõi dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên, phải đến tháng 4 năm nay, chính sách này mới chính thức có hiệu lực và ngăn chặn các ứng dụng theo dõi người dùng nếu họ không chấp nhận tham gia.

Facebook đã chỉ trích động thái này một cách mạnh mẽ bằng cách đăng một quảng cáo trên toàn trang báo. Giờ đây, báo cáo của Financial Times càng chứng minh cho lý do tại sao các nhà lãnh đạo của Facebook lại tỏ ra như vậy. Theo báo cáo, Facebook là công ty mất nhiều tiền nhất do ATT gây ra khi so sánh với các nền tảng xã hội khác do công ty này phụ thuộc rất nhiều vào quảng cáo.

Trong khi đó, Snap được ghi nhận là tệ nhất theo tỷ lệ phần trăm hoạt động kinh doanh của công ty vì quảng cáo của họ chủ yếu gắn liền với smartphone. Về cơ bản, điều này bắt nguồn từ việc Snap không có phiên bản dành cho máy tính để bàn.

Financial Times cho rằng các nền tảng xã hội đã bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ATT, buộc họ phải xây dựng lại bộ máy của mình. Một chuyên gia cho biết: “Tôi tin rằng phải mất ít nhất một năm để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Các công cụ và khuôn khổ mới cần được phát triển từ đầu và thử nghiệm rộng rãi trước khi triển khai cho một số lượng lớn người dùng”.

Chính sách mới của Apple sẽ buộc các nền tảng xã hội và các ứng dụng khác phải sáng tạo hơn với quảng cáo của họ. Cho dù điều này có nghĩa là tập trung vào các thiết bị Android hay đầu tư vào mảng kinh doanh quảng cáo của Apple, họ sẽ phải tìm ra một nguồn doanh thu khác không liên quan đến việc theo dõi mọi người dùng iPhone.

Theo VOV/The Verge