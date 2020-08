Chỉ bằng những lời hô hào lãi khủng, ứng dụng huy động vốn đa cấp My Aladdinz đang làm mưa làm gió tại Việt Nam dù chẳng hề tạo ra giá trị hay có tư cách pháp nhân chính thức.

Ứng dụng thanh toán đa cấp My Aladdinz là gì?

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội đã xuất hiện không ít bài viết, video quảng cáo, thậm chí tổ chức các buổi hội thảo để giới thiệu về ứng dụng (app) thanh toán hộ có tên My Aladdinz.

MyAladdinz được giới thiệu là sản phẩm của Success Resources (Singapore) - một công ty chuyên tổ chức các sự kiện đào tạo quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của những diễn giả nổi tiếng.

Giao diện với đồ họa "cổ lỗ sĩ" của ứng dụng My Aladdinz. Ảnh: Trọng Đạt

Chức năng của ứng dụng My Aladdinz là giúp thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe… với khả năng hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn mua hàng.

Người dùng thanh toán càng nhiều thông qua ứng dụng My Aladdinz sẽ được hoàn trả càng nhiều tiền hơn. Chính vì vậy, My Aladdinz đã thu hút được một lượng đông đảo thành viên tham gia sử dụng.

My Aladdinz được giới thiệu là một ứng dụng thanh toán với khả năng hoàn tiền cao cho người sử dụng. Ảnh: Trọng Đạt

Để là thành viên của My Aladdinz, người dùng phải đăng ký tài khoản, điền các thông tin cá nhân và thông tin về người giới thiệu, đồng thời nạp vào tài khoản của mình số tiền ít nhất 100 USD (khoảng 2,4 triệu đồng). Số tiền khi nạp vào tài khoản được quy đổi thành “gem” (đơn vị thanh toán trong ứng dụng). Mỗi “gem” có giá trị tương ứng với 1 USD.

Với hệ thống đại lý, họ sẽ phải bỏ tiền mua 300 “gem” với giá 300 USD (khoảng 7 triệu đồng). Đổi lại, chủ cửa hàng có quyền đăng ký nhiều dịch vụ như thu hộ điện nước, bán thẻ cào điện thoại, thanh toán hộ lãi vay tiêu dùng, học phí, viện phí…

Để thu hút người dùng, My Aladdinz sử dụng hệ thống phân cấp 15 bậc với mức trả hoa hồng cao cho những người tạo dựng hệ thống.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, My Aladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm với tối đa 15 cấp bậc. Nếu lôi kéo được nhiều người khác cùng sử dụng, đầu tư vào My Aladdin, người dùng sẽ được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp tương tự mô hình đa cấp…

Mô hình này có tỷ lệ ăn chia hoa hồng rất cao. Bởi vậy, không ít hội nhóm đa cấp đã tích cực quảng cáo, “tô hồng” cho My Aladdinz và lôi kéo người dùng tham gia dù ứng dụng này chẳng hề tạo ra giá trị.

Rủi ro mất tiền lớn khi đầu tư vào My Aladdinz

Ngoài hình thức thanh toán bằng “gem”, My Aladdinz còn dụ dỗ người tham gia đầu tư bằng cách cho ứng dụng này vay số “gem” họ có. Đổi lại, My Aladdinz sẽ trả lãi từ 0,1-0,2% mỗi ngày. Số tiền này được app chi trả liên tục cho tới khi người dùng nhận tổng số gem bằng 5 lần mức đã cho vay trước đó.

Thực tế cho thấy, khi trải nghiệm thử My Aladdinz, ứng dụng này sở hữu các tính năng tương tự như một ví điện tử. Trong khi đó, các chức năng khác không thể sử dụng bởi không được đầu tư phát triển. Do vậy, My Aladdinz không tạo ra giá trị nào để có thể mang tới mức lãi suất khủng như những gì đã quảng cáo.

Những khóa học của Success Resources được rao bán với giá của nghìn USD trên ứng dụng My Aladdinz. Ảnh: Trọng Đạt

Tuy được giới thiệu là ứng dụng quốc tế, My Aladdinz không hề có tư cách pháp nhân hay văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này mang tới những rủi ro rất lớn cho người dùng My Aladdinz, nhất là khi họ mang tiền thật của mình để đổi lấy tiền ảo trong khi khả năng thanh khoản của đồng “gem” do My Aladdinz cung cấp không thực sự rõ ràng.

Hệ thống gian hàng nghèo nàn, thường xuyên bị treo cho thấy sự thiếu đầu tư nghiêm túc vào sản phẩm của My Aladdinz. Vì vậy, mô hình kinh doanh của ứng dụng này khó có thể tìm được lợi nhuận để trả lãi suất cao cho những người đầu tư như những gì đã hứa hẹn. Ảnh: Trọng Đạt

Lo ngại này chính thức được khẳng định khi mới đây, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã ra văn bản cảnh báo người dân khi nạp tiền vào ứng dụng My Aladdinz.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, về bản chất, ứng dụng My Aladdinz đang hoạt động theo mô hình đa cấp. My Aladdinz lấy tiền của người sau trả cho người trước, và khi không có người mua “gem", hệ thống sẽ sụp đổ do mất khả năng thanh khoản. Lúc này, những người sử dụng My Aladdinz để kiếm lãi sẽ khó có thể lấy lại số tiền mà họ đã đầu tư.

Mặt khác, ứng dụng My Aladdinz chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Do đó, việc người dân đăng ký tham gia ứng dụng có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.

Trước những rủi ro rất lớn bởi hình thức huy động vốn đa cấp của My Aladdinz, người dân cần thực sự cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia đầu tư vào ứng dụng này.

Trọng Đạt