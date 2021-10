Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 29/9, cơ quan an ninh đã bắt giữ ông Ilya Sachkov, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB, do tình nghi ông này chuyển giao thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài.