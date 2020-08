Theo Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, tính đến hết tháng 7/2020, tỷ lệ bộ, tỉnh triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp đạt hơn 43%, tăng 2,2 lần so với hồi cuối tháng 6.