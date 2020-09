Trong thời đại 4.0, bảo mật của điện toán đám mây vẫn là một lĩnh vực đáng quan tâm của các nhà nghiên cứu và nhân sự trong ngành công nghệ.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra vấn đề bảo mật của điện toán đám mây (cloud computing) xuất hiện dưới dạng rò rỉ dữ liệu hoặc liên quan đến kiểm soát truy cập. Bất kể vấn đề gì xảy ra, đều cần phải cẩn thận khi lựa chọn phần mềm hoặc giải pháp.

Doanh nghiệp cần giải quyết những thách thức bảo mật này. Đồng thời, đưa ra các giải pháp riêng cho những lỗ hổng được phát hiện khi sử dụng công nghệ điện toán đám mây, nhằm đáp ứng các thách thức kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.

Tóm lại, nếu thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa, bạn có thể sử dụng công nghệ điện toán đám mây an toàn hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của mình. Doanh nghiệp có thể gặp một số thách thức về bảo mật khi dựa vào điện toán đám mây để kinh doanh. Dưới đây là bốn vấn đề phổ biến và giải pháp:

Vi phạm dữ liệu

Một số công ty cho rằng họ gặp khó khăn trong việc đối phó với các vụ vi phạm dữ liệu, có thể là do chúng quá nhỏ để phản ứng lại các cuộc tấn công mạng, hoặc vì quá lớn để có thể tự bảo vệ hoàn toàn. Tuy nhiên, phần mềm như một dịch vụ (SaaS) và các vi phạm khác đang gia tăng hàng năm, bất kể quy mô công ty, ngành hoặc hệ điều hành.

Để ngăn chặn sơ hở, các công ty có thể thực hiện nhiều biện pháp an ninh mạng, đào tạo nhân viên về bảo mật dữ liệu, chỉ giữ lại thông tin thực sự cần thiết cho doanh nghiệp và tuân thủ các quy trình cập nhật bảo mật nghiêm ngặt. Đây là những hoạt động phổ biến của nền tảng như một dịch vụ (PaaS).

Kiểm soát truy cập

Khi những kẻ tấn công mạng có quyền truy cập hệ thống hợp lệ, ngay cả những hệ thống điện toán đám mây tiên tiến nhất cũng không thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công và khai thác. Truy cập trái phép là một vấn đề lớn, bất kể ngành nghề hay quy mô, truy cập trái phép là một hành vi rất phổ biến.

Để kiểm soát và quản lý hành vi truy cập, các công ty nên sử dụng các biện pháp bảo mật như xác thực đa yếu tố, mật khẩu OTP sử dụng một lần. Điều này có thể giảm số lượng truy cập trái phép và quản lý tốt hơn các mối đe dọa đánh cắp dữ liệu trong trung tâm dữ liệu.

Mất dữ liệu

Mất dữ liệu thường là sự cố nội bộ của doanh nghiệp, không phải sự cố của kẻ tấn công mạng. Bất kể tai nạn nào, lỗi của con người là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp, dữ liệu có thể bị mất vĩnh viễn.

Để ngăn ngừa, khách hàng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây nên xem lại các điều khoản hợp đồng về việc mất dữ liệu và hiểu ai là người chịu trách nhiệm trong trường hợp mất dữ liệu. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây bao gồm sao lưu dữ liệu như một phần của các thỏa thuận của họ.

Từ chối dịch vụ

Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) làm cho sức mạnh tính toán, hệ thống hoặc mạng của doanh nghiệp không thể hoạt động. Những kẻ tấn công mạng thậm chí có thể trả tiền cho những kẻ tấn công khác để kiểm soát và triển khai từ chối dịch vụ. Một số người có thể đổ lỗi cho các cuộc tấn công mạng này là do sự gia tăng của tiền điện tử, thay vì cơ sở hạ tầng điện toán đám mây.

Chìa khóa để bảo vệ hệ thống và dịch vụ điện toán đám mây khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) là xây dựng dự phòng trong cơ sở hạ tầng. Sau đó, các công ty có thể cấu hình mạng đặc biệt cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) thông qua phần cứng và phần mềm. Cuối cùng, máy chủ DNS phải được bảo vệ để ngăn máy chủ Web của công ty làm gián đoạn hoạt động.

Bảo mật là một trong những vấn đề quan tâm nhất của các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng dịch vụ điện toán đám mây. Các vụ vi phạm dữ liệu và tấn công mạng tiếp tục nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của bảo mật. Mặc dù một số công ty không thể tự mình thực hiện các biện pháp bảo vệ, nhưng họ có thể nhờ sự trợ giúp của bên thứ ba.

Mặc dù các công ty lớn có dịch vụ điện toán đám mây an toàn hơn, nhưng họ cũng phải trả chi phí cao. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rủi ro do chưa đủ kinh nghiệm. Do đó, các công ty cần mở rộng nguồn lực, ngân sách và kỹ năng để có thể tiến hành công việc kinh doanh của mình tốt hơn trong khi triển khai các giải pháp bảo mật.

Điệp Lưu