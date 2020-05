Trong khi xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc đã lan sang Hồng Kông, các công ty bán dẫn của Hàn Quốc đang phải đối mặt với những hậu quả.

Samsung Electronics và SK Hynix đang đặc biệt quan tâm đến những phát triển trong tương lai của họ khi Mỹ đang đe dọa tước đoạt vị thế đặc biệt của Hồng Kông.

Hồng Kông là một trong bốn nhà nhập khẩu chính của chất bán dẫn Hàn Quốc. Năm 2019, các chất bán dẫn của Hàn Quốc trị giá 22,287 tỷ USD đã được xuất khẩu sang Hồng Kông, với hơn 90% trong số đó được tái xuất sang Trung Quốc. Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc bao gồm Huawei, Oppo và Vivo là những khách hàng lớn về chất bán dẫn của Hàn Quốc được cung cấp thông qua Hồng Kông.

Các hãng sản xuất chip Hàn Quốc bị vướng vào thương chiến Mỹ - Trung

Các công ty bán dẫn của Hàn Quốc từ lâu đã dựa vào con đường xuất khẩu gián tiếp vì sự thuận tiện trong giao dịch và lợi ích về thuế.

Giá bán dẫn rất nhạy cảm với nhu cầu cung và cầu trên thị trường, vì vậy chúng được giao dịch dựa trên đồng đô la Mỹ vì tính tương đối ổn định của đồng tiền này. Tuy nhiên, Đạo luật kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc buộc các công ty phải được chính phủ Trung Quốc chấp thuận nếu khối lượng giao dịch đạt hơn 50.000 USD, đây là một gánh nặng cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

Vì lý do này, thị trường bán dẫn tại chỗ đã phát triển ở Hồng Kông, nơi đô la Mỹ có thể được sử dụng trong thương mại. Hồng Kông cũng có cơ sở hạ tầng vận tải hàng không tốt hơn so với Thâm Quyến hoặc Quảng Châu của Trung Quốc, nơi có nhu cầu cao về chất bán dẫn. Do đó, chất bán dẫn của Hàn Quốc được vận chuyển đến Hồng Kông bằng đường hàng không và sau đó được các đại lý Trung Quốc bán khắp Trung Quốc thông qua Thâm Quyến, là một trung tâm công nghiệp CNTT.

Không chỉ sự thuận tiện trong việc thanh toán mà cả mong muốn của khách hàng Trung Quốc nhằm giảm đơn giá bán dẫn đã biến Hồng Kông thành một trung tâm thương mại bán dẫn. Ở Trung Quốc, thuế giá trị gia tăng nặng nề hơn thuế quan. Đối với các công ty Trung Quốc, việc hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh chóng được thực hiện, nhưng đối với các công ty nước ngoài thì không như vậy. Nếu hoàn thuế bị trì hoãn hoặc không được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả, làm tăng gánh nặng chi phí cho các nhà nhập khẩu Trung Quốc. Nếu các đại lý Trung Quốc nhận được chất bán dẫn ở Hồng Kông, họ có thể đưa chúng đến Trung Quốc đại lục thông qua mạng lưới của họ và giảm được thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Hồng Kông, những thay đổi chắc chắn sẽ được thực hiện trong hệ thống xuất khẩu hiện tại. Các công ty bán dẫn của Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix đang tìm cách để đảm bảo rằng nguồn cung không bị gián đoạn. “Nếu lệnh trừng phạt Hồng Kông trở thành hiện thực, chúng tôi có thể sử dụng một con đường xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc mà không cần thông qua Hồng Kông. Nếu chúng tôi thay đổi phương thức cung cấp, chi phí hậu cần có thể tăng, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có sự gián đoạn trong nguồn cung”, một người trong ngành công nghiệp bán dẫn cho biết.

Ngành công nghiệp bán dẫn rất lo ngại rằng, việc xuất khẩu trực tiếp có thể dẫn đến sự giám sát mạnh mẽ hơn của Mỹ. Cả Samsung Electronics và SK Hynix đều phải chịu áp lực đầu tư vào cả Mỹ và Trung Quốc, khối lượng xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc ngày càng tăng có thể thêm gánh nặng chính trị thay vì gánh nặng kinh tế.

Phan Văn Hòa(theo Businesskorea)