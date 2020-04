Hỗ trợ nhu yếu phẩm, tung các dịch vụ mới để duy trì doanh thu, phát các bộ bảo vệ sức khoẻ,... là các hoạt động mà các hãng xe công nghệ góp phần "giải cứu" tài xế giai đoạn này.

Hôm 14/4, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số tài xế Grab đứng xếp hàng nhận gạo trước cửa một siêu thị tại TP.HCM. Người đăng tấm ảnh cho biết các tài xế rất háo hức chờ đến lượt.

Các tài xế đứng chờ được phát gạo trước một siêu thị ở Quận 3 (TP.HCM). Ảnh: Thảo Nguyễn

Chương trình này được Grab triển khai hỗ trợ các tài xế gặp hoàn cảnh khó khăn vào mùa cách ly xã hội. Theo đó, có 80 ngàn tấn gạo và 8.000 thùng mỳ gói được phát cho đối tác tài xế ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ và sắp triển khai thêm ở những nơi khác.

Đối tượng được nhận hỗ trợ gồm cả tài xế xe 2 bánh lẫn 4 bánh. Những hoàn cảnh khó khăn được các tổ đội đề xuất, hoặc chính các bác tài tự đăng ký để được nhận gạo, mì gói.

Sau đó gần một tuần, chương trình của Grab mở rộng ra cho tất cả tài xế công nghệ của mọi hãng xe khác. Trong hình ảnh do Grab cung cấp trên trang mạng xã hội của họ, hàng loạt tài xế từ các hãng khác nhau đã đến nhận các phần nhu yếu phẩm của ứng dụng gọi xe đang có thị phần lớn nhất tại Việt Nam.

Chi phí cho các phần quà này nằm trong gói 70 tỷ đồng Grab dành cho các hoạt động hỗ trợ Chính phủ, hỗ trợ đối tác và cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh gây ảnh hưởng lên nền kinh tế.

Phía GoViet cho biết dịch vụ GoBike bị ngưng hoạt động tại Hà Nội đến 22/4, tuy nhiên giao hàng và giao thức ăn vẫn hoạt động. Để hỗ trợ tài xế, ứng dụng này tính thu nhập theo từng đơn hàng chứ không áp dụng mức tính điểm thưởng như trước.

Ngoài ra, GoViet phối hợp với các đối tác nhà hàng để cung cấp món ăn với mức giá hỗ trợ cho tài xế. Đồng thời, triển khai chiến dịch khuyến khích khách hàng thưởng tiền cho bác tài.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, triển khai dịch vụ mới để gia tăng công việc cho tài xế cũng là một cách nâng cao thu nhập cho lái xe.

Ứng dụng be cho hay, đã triển khai dịch vụ cho thuê xe beCar theo giờ từ cuối tháng 2 song dịch vụ này đang tạm ngưng do lệnh hạn chế phương tiện ô tô 4 chỗ trở lên. Ngoài ra, dịch vụ be Đi chợ (Shopping) mới đây cũng góp phần gia tăng thu nhập cho tài xế.

Cách ly xã hội khiến nhu cầu di chuyển giảm xuống, ảnh hưởng đến phần lớn tài xế công nghệ. Hiện tại, tài xế xe 4-9 chỗ đều phải ngừng hoạt động. Chỉ có tài xế xe hai bánh phục vụ giao hàng và chở người được hoạt động ở đa số địa phương.

Cũng như be Đi chợ, Grab mới đây ra mắt GrabMart và Grab Assisstant, đều là hai dịch vụ rất mới phục vụ giai đoạn này. Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết đã rất nhanh chóng đào tạo tài xế về dịch vụ mới, nhanh chóng hợp tác với các đối tác, triển khai cực nhanh trong thời gian ngắn.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ vật chất và gia tăng thu nhập, các hãng gọi xe cũng tăng cường an toàn cho tài xế và hàng khách ngay từ đầu giai đoạn dịch. Theo đó, Grab và be đều phát khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho lái xe 4 chỗ. be thậm chí còn cung cấp cả vitamin tổng hợp cho tài xế.

Hai ứng dụng này còn hỗ trợ miễn phí lắp các màn ngăn giữa tài xế và hành khách trên xe 4 chỗ trong giai đoạn loại xe này còn hoạt động. Các hãng xe cũng tung các gói bảo hiểm hỗ trợ sức khoẻ cho tài xế nhằm giúp họ an tâm hành nghề.

Hải Đăng