Một nội dung được tỉnh Long An tập trung tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương trong năm nay là các nguy cơ mất an toàn thông tin và những kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.