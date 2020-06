Facebook Inc có trụ sở tại Mỹ cho biết chỉ có Facebook Ai-len thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Úc khi dữ liệu của người dùng địa phương được thu thập như một phần của vụ bê bối Cambridge Analytica.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27/6 Facebook đã có cuộc tranh luận tại Tòa án Liên bang Úc và cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người dùng Úc thuộc trách nhiệm của Facebook Ai-len và Facebook Inc có trụ sở tại Mỹ không có mối quan hệ hợp đồng nào với những người dùng này.

Vụ kiện đã được Ủy viên Thông tin và Quyền riêng tư của Úc đưa ra vào tháng 3 vừa qua, liên quan đến cáo buộc rằng cả Facebook Inc có trụ sở tại Mỹ và Facebook Ai-len vi phạm Đạo luật Quyền riêng tư của Úc bằng cách can thiệp nhiều lần và nghiêm trọng vào quyền riêng tư của người dùng Úc.

Facebook phủ nhận sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng Úc

Facebook bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin cá nhân của hơn 311.000 người dùng Úc cho ứng dụng “This Is Your Digital Life”, mặc dù chỉ có 53 người dùng Úc cài đặt ứng dụng đó. Thông tin này sau đó được cho là đã được cung cấp cho công ty khai thác và phân tích dữ liệu Cambridge Analytica và được sử dụng cho các mục đích liên quan đến chính trị.

Hồi tháng 3, Ủy viên Ủy ban Thông tin và Quyền riêng tư của Úc - Angelene Falk cho rằng: “Hầu hết những người dùng đó đã không tự cài đặt ứng dụng và thông tin cá nhân của họ đã được tiết lộ thông qua việc sử dụng ứng dụng của bạn bè họ”.

Ứng dụng “This is Your Digital Life” là một cuộc khảo sát tính cách của người dùng, nó hoạt động độc lập với trang web Facebook. Thông qua việc sử dụng công cụ mới là Graph API để giúp người dùng quản lý và truy vấn thông tin trên facebook, ứng dụng có thể yêu cầu thông tin từ tài khoản Facebook của hàng trăm ngàn người dùng Facebook trên toàn cầu, trong đó có khoảng 53 người dùng Úc.

Theo Luật Quyền riêng tư của Úc, các thực thể như Facebook chỉ có thể giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập của một cá nhân cho một mục đích cụ thể, nhưng họ không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích khác.

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Thomas Thawley, hiện đang xác định liệu các cáo buộc có đủ lớn để vụ kiện được tiến hành hay không. Và cụ thể hơn, liệu Facebook Ai-len hay Facebook Inc có đang tiến hành kinh doanh ở Úc hay không khi dữ liệu được chia sẻ với ứng dụng “This is Your Digital Life”.



Cố vấn cao cấp của Facebook - Noel Hutley nói trong phiên điều trần sơ bộ vào ngày 27/6 rằng: “Trong thời gian có liên quan, Facebook Inc không bán quảng cáo ở Úc và không kiếm được doanh thu ở Úc. Không có bằng chứng nào cho thấy Facebook được ký hợp đồng với bất kỳ người dùng nào ở Úc trên cơ sở những gì chúng tôi đã đệ trình”.

Trong khi đó, Luật sư cấp cao Ruth Higgins, đại diện pháp lý của Ủy ban Thông tin và Quyền riêng tư của Úc đã đưa ra lập luận khác và cho rằng, Facebook là một tập đoàn mạng lưới toàn cầu trong đó người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể kết nối với những người bên ngoài khu vực của họ.

Trong những trường hợp này, Higgins cáo buộc rằng Facebook Inc phải tương tác và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook ở Úc, có nghĩa là nó phải là thành viên của vụ kiện.

Mặc dù hàng trăm nghìn người dùng Facebook ở Úc đã bị lạm dụng thông tin cá nhân, nhưng quốc gia này chỉ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 10 của vụ bê bối Cambridge Analytica trên toàn cầu. Nhìn chung, thông tin về tới 87 triệu người dùng, chủ yếu đến từ Mỹ, đã được Facebook thừa nhận là chia sẻ dữ liệu không đúng cách với công ty Cambridge Analytica.

Ủy viên Ủy ban Thông tin và Quyền riêng tư của Úc - Angelene Falk cho rằng, đây là những thất bại mang tính hệ thống để tuân thủ luật riêng tư của Úc bởi một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Tòa án Liên bang có thể áp dụng hình phạt dân sự lên tới 1,7 triệu đô la Úc cho mỗi vụ can thiệp nghiêm trọng và / hoặc lặp đi lặp lại liên quan đến quyền riêng tư.

Facebook chi nhánh ở Úc đã báo cáo lợi nhuận sau thuế là 22,7 triệu đô la Úc cho năm tài chính 2019, giảm nhẹ so với mức 23,3 triệu đô la Úc của năm trước. Đến 31/12/2019, chi nhánh truyền thông xã hội khổng lồ Facebook tại Úc đã báo cáo cho biết chi nhánh đã trả 16,8 triệu đô la Úc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng từ 11,7 triệu đô la Úc vào năm ngoái và nhuận trước thuế đạt 39,5 triệu đô la Úc.

Dự kiến, các phiên điều trần sơ bộ liên quan đến vụ kiện sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này.

Phan Văn Hòa(theo ZDnet)