Nhóm hacker khét tiếng Anonymous đã gọi ứng dụng mạng xã hội TikTok là "công cụ gián điệp", đồng thời kêu gọi người dùng gỡ bỏ ứng dụng này khỏi thiết bị của mình.

Trong một bài đăng trên tài khoản Twitter được cho là chính thức của nhóm hacker Anonymous, với hơn 6,4 triệu người theo dõi, nhóm hacker này đã gọi TikTok của Trung Quốc là “công cụ gián điệp”, đồng thời kêu gọi người dùng hãy gỡ bỏ TikTok ra khỏi thiết bị.

“Hãy xóa TikTok ngay bây giờ, nếu bạn biết ai đó đang sử dụng TikTok, hãy giải thích cho họ biết đó thực chất là phần mềm độc hại phục vụ cho mục đích gián điệp”, Anonymous đăng tải trên trang Twitter của mình.

Anonymous “tuyên chiến” với TikTok và kêu gọi người dùng gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi smartphone

Tuyên bố của Anonymous kèm theo nội dung về bài phân tích của một thành viên mạng xã hội Reddit, cho thấy ứng dụng TikTok sẽ khai thác những thông tin đáng lo ngại, bao gồm thông tin về phần cứng smartphone, danh sách những ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị và đặc biệt TikTok có thể xác định được smartphone đã bị root (đối với Android) hay jailbreak (đối với iPhone) hay chưa. Việc biết được smartphone đã bị root hoặc jailbreak hay chưa có thể cho phép các tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tấn công vào smartphone của người dùng, tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy TikTok thực hiện điều này.

Tuyên bố của Anonymous được đưa ra chỉ ít ngày sau khi chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm 59 ứng dụng đến từ Trung Quốc, bao gồm cả những ứng dụng phổ biến như TikTok, WeChat, UC Browser… với lý do những ứng dụng này ảnh hưởng đến chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Anonymous chỉ đích danh TikTok là công cụ gián điệp, đồng thời nhóm hacker này khẳng định không bao giờ sử dụng TikTok.

“Anonymous không có tài khoản TikTok, đó là ứng dụng được tạo ra để theo dõi người dùng bởi Trung Quốc, cũng tương tự như cách thức hoạt động của Facebook/Instagram để theo dõi người dùng của chính phủ Mỹ”, Anonymous từng đăng tải trên trang Twitter của mình vào tháng 6 để chỉ trích TikTok và Facebook.

Ứng dụng TikTok cũng đã từng lọt vào tầm ngắm của chính phủ Mỹ với lo ngại ứng dụng này thu thập thông tin của người dùng và được sử dụng cho mục đích tình báo. Nhiều cơ quan chính phủ, quân đội, hải quân… của Mỹ đã cấm nhân viên và binh sĩ sử dụng TikTok vì lo ngại các vấn đề an ninh và bảo mật.

Hiện TikTok chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về tuyên bố của Anonymous.

Anonymous được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay. Nhóm hacker này thường kêu gọi cộng đồng hacker trên toàn cầu cùng tham gia thực hiện những chiến dịch tấn công nhằm vào những mục tiêu nhất định mà theo Anonymous là xứng đáng phải chịu sự tấn công. Anonymous hoạt động theo mô hình ngang hàng, nghĩa là không có thủ lĩnh thực thụ nên rất khó có thể lần ra những người cầm đầu và hạ gục nhóm hacker này.



Anonymous là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớn trên toàn cầu, từng là “nỗi khiếp sợ” của các hãng bảo mật lớn. “Nạn nhân” của nhóm hacker này có thể kể đến các cơ quan chính phủ tại Mỹ, Israel, Uganda.... hay các công ty lớn như PayPal, MasterCard,Vista, Sony...



Mặc dù là nhóm tội phạm mạng nổi tiếng, tuy nhiên Anonymous vẫn có những hành động được xem là “nghĩa hiệp”, như thực hiện vụ tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của Đảng Ku Klux Klan (3K), hội kín nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay tuyên chiến và tấn công vào tài khoản mạng xã hội của các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để ngăn chặn IS tuyên truyền và lôi kéo các phần tử cực đoan. Anonymous cũng đã đánh sập nhiều trang web được IS sử dụng để tuyên truyền và tuyển thành viên trên toàn cầu.

