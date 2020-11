Các doanh nghiệp taxi truyền thống cho rằng hoạt động Grab còn nhiều sai phạm, đồng thời cơ chế đặc thù cho Grab cũng bất bình đẳng với doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác.

Hiệp hội taxi cho rằng hoạt động của Grab không khác biệt khi có Nghị định 10.

Các Hiệp hội Taxi Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xử lý những sai phạm và bất cập trong hoạt động của Công ty TNHH Grab.

Trong văn bản gửi đi, Hiệp hội Taxi cho rằng: đến nay đã qua hơn 6 tháng Nghị định 10 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực, nhưng qua thực tế, hoạt động của Công ty TNHH Grab (gọi tắt là Grab) chưa có gì thay đổi so với trước khi có nghị định và còn có nhiều sai phạm, bất cập.

Theo đó, với mô hình hoạt động hiện nay, Grab là chủ thể quyết định giá cước vận tải. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2, điều 3, nghị định 10/2020/NĐ-CP, Grab phải được xác định là đơn vị kinh doanh vận tải và chỉ được được hoạt động khi đã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

“Chúng tôi được biết cho đến nay Grab chưa được một Sở Giao thông vận tải nào cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, nhưng Grab vẫn ngang nhiên hoạt động, vì vậy hoạt động của Grab hiện nay là trái phép – việc này vi phạm các quy định tại nghị định 10/2020/NĐ-CP”, công văn này nêu.

Ngoài ra, Hiệp hội này cũng cho hay phần mềm của Grab hiện nay không trích xuất được danh sách hành khách đối với các chuyến xe chở từ 2 hành khách trở lên. Trên giao diện phần mềm của Grab không thể hiện đầy đủ các thông tin của hợp đồng điện tử theo quy định như: không có thông tin về người đại diện đơn vị vận tải ký hợp đồng, không có logo của đơn vị vận tải trên giao diện.

Phương tiện của Grab không dán đầy đủ nhận diện theo quy định như: không dán chữ “XE HỢP ĐỒNG” ở kính trước và sau xe, không dán niêm yết logo của đơn vị vận tải bên thân xe.

Ngoài các vi phạm này, theo Hiệp hội taxi, những bất cập trong hoạt động của Grab còn phải kể đến là vấn đề về giá cước.

Mặc dù Grab hoạt động như taxi (người dân vẫn quen gọi là taxi công nghệ), nhưng Grab không phải kê khai giá, dẫn đến tình trạng giá cước tăng giảm liên tục 200 - 300% trong ngày, tùy theo cung giờ.

Trong khi đó các doanh nghiệp taxi phải kê khai giá, mỗi khi giá xăng dầu điều chỉnh, các cơ quan quản lý đều yêu cầu các doanh nghiệp taxi phải điều chỉnh giá cước cho phù hợp với sự biến động của giá nhiên liệu, việc này là rất bất bình đẳng đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi hành khách. Văn bản này cũng nhắc đến việc ứng dụng này thu phí nền tảng của khách hàng.

Đối với vấn đề thuế, theo Hiệp hội taxi, dù hoạt động vận tải hành khách của Grab không có gì khác biệt so với các doanh nghiệp vận tải hành khách khác, tuy nhiên Grab lại được hưởng chính sách thuế đặc thù.

Theo đó, các tài xế của Grab được nộp thuế khoán với mức 3% thuế giá trị gia tăng và 1,5% thuế thu nhập cá nhân. Trong khi các doanh nghiệp vận tải khác phải nộp theo mức 10% thuế giá trị gia tăng và 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, tất cả phương tiện kinh doanh và tài xế đều do các Hợp tác xã quản lý, phù hiệu của phương tiện cũng được Sở Giao thông vận tải cấp cho Hợp tác xã nhưng việc kê khai, nộp thuế lại do Grab thực hiện theo chính sách thuế khoán chứ không phải do các Hợp tác xã kê khai (Hợp tác xã không có vai trò, trách nhiệm gì).

“Chính cơ chế đặc thù này đã tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn với các doanh nghiệp vận tải khác. Hiện nay Grab vẫn đang ngang nhiên hoạt động và còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác. Việc này đã gây nên sự bức xúc rất lớn trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, văn bản nêu.

Duy Vũ