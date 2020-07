Mỹ hối thúc Hãng LG Uplus của Hàn Quốc và các nhà khai thác viễn thông khác đang sử dụng sản phẩm của Tập đoàn điện tử viễn thông Huawei của Trung Quốc chuyển sang “những nhà cung cấp đáng tin cậy.

Logo của Huawei. (Nguồn: koreabizwire)

Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách mạng, truyền thông quốc tế và chính sách thông tin của Mỹ Robert Strayer ngày 22/7 cho biết Mỹ đã hối thúc Hãng LG Uplus của Hàn Quốc và các nhà khai thác viễn thông khác đang sử dụng sản phẩm của Tập đoàn điện tử viễn thông Huawei của Trung Quốc chuyển sang “những nhà cung cấp đáng tin cậy.”

Phát biểu trước báo giới về việc liệu Mỹ có phương án khích lệ công ty LG Uplus quyết định ngừng sử dụng các thiết bị do Huawei sản xuất hay không, ông Strayer nêu rõ: “Chúng tôi xem đây là một vấn đề an ninh quốc gia hệ trọng và chúng tôi kêu gọi các công ty như LG Plus chuyển từ những nhà cung cấp không đáng tin sang những nhà cung cấp đáng tin cậy.”

Ông Strayer cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ không có bất cứ phương án khích lệ về tài chính nào để hãng LG Plus thực hiện khuyến nghị của Mỹ.

Hiện LG Uplus là công ty viễn thông lớn duy nhất của Hàn Quốc đang sử dụng thiết bị của Huawei.

Theo Vietnam+