Vào tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã lập ra chương trình “Nguồn vốn đáng tin cậy” nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng tài chính của mình để tiếp cận các công nghệ vũ trụ quan trọng.

Các quan chức của DoD cho biết, việc đầu tư của Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp không gian Mỹ cũng như sử dụng phần mềm Trung Quốc của các nhà cung cấp DoD là những vấn đề ngày càng được Lầu Năm Góc quan tâm.

Mỹ ngăn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ vũ trụ trọng yếu

Ngày 28/9, tại Hội nghị về thị trường không gian, ông Colin Supko – Giám đốc chương trình “Nguồn vốn đáng tin cậy” cho biết: “Tôi sẽ nói với bạn rằng chuỗi cung ứng là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ”.

Không gian là một lĩnh vực đang được sự quan tâm của nhiều công ty khởi nghiệp khi hàng tỷ USD được rót vào đó. Để đảm bảo “nguồn vốn sạch”, Văn phòng “Nguồn vốn đáng tin cậy” của DoD đã khuyến khích các công ty đầu tư mạo hiểm công bố nguồn vốn đầu tư để Văn phòng kiểm tra trước khi triển khai thực hiện.

“Mọi người đều nhận thức được rằng việc phụ thuộc vào những kẻ thù tiềm tàng đối với một số hệ thống và công nghệ quan trọng của chúng ta không phải là lợi ích tốt nhất của Mỹ”, ông Supko cho biết thêm.

Văn phòng “Nguồn vốn đáng tin cậy” của DoD hiện đang làm việc với hơn 70 công ty khởi nghiệp và 20 công ty mạo hiểm có số vốn lên tới 1,2 tỷ USD, ông Supko nói. “Văn phòng của chúng tôi được thiết kế để trở thành một cơ quan thẩm định vì lợi ích của chính phủ. Nếu một công ty vượt qua được quy trình thẩm định của DoD, họ sẽ nhận được “lời giới thiệu nồng nhiệt” với các nhà đầu tư mạo hiểm”.

Supko cho biết: “Chúng tôi cố gắng liên kết các công ty khởi nghiệp với các quỹ đầu tư mạo hiểm để nhận ra tầm quan trọng của “nguồn vốn sạch”. DoD có quyền quyết định đáng kể trong việc xác định xem một số nguồn vốn nhất định là có thể chấp nhận được hay không đối với các hợp đồng quân sự”.

Khi các pháp nhân nước ngoài tìm cách hợp tác với các công ty Mỹ hoặc mua lại chúng, các giao dịch sẽ được Ủy ban liên ngành về Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) xem xét, cơ quan có thẩm quyền khuyến nghị chính phủ Mỹ chặn một giao dịch vì lý do an ninh quốc gia. Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng cũng sẽ xem xét các giao dịch mà có thể là do nước ngoài “kiểm soát ảnh hưởng”, Supko nói.

Liên quan đến vấn đề này, Brett Rome - Giám đốc điều hành quỹ mạo hiểm tư nhân Fidelity Investments cho biết, sự thiếu rõ ràng về cách chính phủ quyết định những khoản đầu tư nào có thể chấp nhận được có thể là một vấn đề đối với các nhà đầu tư và doanh nhân. Hiện Công ty của Brett Rome đã đầu tư cổ phần vào 11 công ty khởi nghiệp, trong đó có ba công ty trong lĩnh vực không gian.

Ông Rome cho biết thêm: “Và điều đó là không tốt vì có rất nhiều nguồn vốn hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng các công ty không hiểu chính xác dòng vốn đó nằm ở đâu và họ đã mắc sai lầm ở khía cạnh thận trọng. Pháp lý không phải là tiêu chuẩn trong mua sắm của chính phủ. Việc vội vàng từ chối các khoản đầu tư nước ngoài vì không thể truy xuất được nguồn gốc 100% có thể khiến các công ty và chính phủ mất cơ hội”.

Cũng tại Hội nghị về thị trường không gian, Giám đốc Cơ quan Phát triển Không gian Mỹ (FDA) - Derek Tournear cho rằng, khi chuẩn bị lựa chọn các nhà cung cấp vệ tinh cho chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của mình, FDA đang đặt vấn đề an ninh chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên hàng đầu trong quá trình lựa chọn. Các nhà thầu chính được lựa chọn để xây dựng chùm vệ tinh sẽ bảo vệ toàn bộ chuỗi cung ứng khỏi sự xâm nhập mạng, hàng giả và các mối đe dọa khác.

Tournear nói: “Rõ ràng là tôi lo ngại về nguồn gốc và sự can thiệp của chuỗi cung ứng, cho dù đó là vì mục đích giả mạo hay bất chính. Đó là điều mà chúng tôi theo dõi bởi vì chúng tôi biết rằng chúng ta đang ở trong một cuộc cạnh tranh quyền lực lớn và chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải hiểu chính xác những gì đang diễn ra trong các hệ thống này, ngay cả khi chúng ta thúc đẩy để làm cho chúng có giá cả phải chăng và hàng hóa tốt nhất có thể”.

Phan Văn Hòa (theo Spacenews)