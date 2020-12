Ngày 23/12/2020, tại Diễn đàn Quốc gia về phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Số, Công ty VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã trưng bày và cho người dùng trải nghiệm điện thoại Vsmart Aris 5G “Make in Vietnam”.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt cũng tham gia trải nghiệm tốc độ mạng 5G trên mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G. Diễn đàn Quốc gia về phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Số năm nay đã thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự đều là các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư hàng đầu trong nước.

VinSmart giới thiệu 2 thiết bị đầu cuối do chính thương hiệu Việt nghiên cứu sản xuất là điện thoại Aris 5G và trạm thu phát sóng 5G.

Thuộc dòng sản phẩm cận cao cấp Vsmart Aris với nhiều tính năng nổi bật, mẫu điện thoại Aris 5G có thiết kế khung kim loại sang trọng, chip bảo mật lượng tử QRNG và chipset có hiệu năng cao Qualcomm Snapdragon.

Thử nghiệm của Cục Viễn thông trên Vsmart Aris 5G cho kết quả tốc độ 5G trên mẫu điện thoại này cao gấp 8 lần so với tốc độ 4G.

Gian trưng bày các thiết bị 5G của VinSmart thu hút đông đảo người tham gia trải nghiệm. Vsmart Aris 5G được trang bị công nghệ mạng 5G Sub 6 GHz với tốc độ tải xuống cao gấp 40 lần so với mạng 3G và 8 lần so với mạng 4G. Trong thời gian tới, hãng điện thoại Việt sẽ tiếp tục nâng cấp khi các mẫu điện thoại thế hệ sau sẽ ứng dụng băng tần mmWave.

Chị Thu Thủy (Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với tốc độ của điện thoại Vsmart Aris 5G. Thực sự, những sản phẩm của thương hiệu Việt ‘Make in Vietnam’ ngày càng đột phá và phát triển quá nhanh chóng”.

Ngoài ra VinSmart cũng là thương hiệu Việt Nam tiên phong sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G với 2 trạm BTS thu phát sóng 5G. Điều này có ý nghĩa quan trọng hướng tới hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái 5G trong bối cảnh mạng di động 5G sắp được thương mại hóa tại Việt Nam. Với mong muốn người tiêu dùng Việt sớm được tiếp cận và sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, VinSmart sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản xuất các thiết bị đầu cuối 5G, góp phần vào quá trình chuyển đổi số của xã hội và xây dựng Chính phủ số trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có các doanh nghiệp số hàng đầu như VinBrain, Viettel, FPT… chia sẻ bài học, đề xuất các giải pháp sáng tạo, sáng kiến đột phá để tận dụng mọi nguồn lực phát triển doanh nghiệp và xã hội công nghệ số Việt Nam thời gian tới.

Minh Tuấn