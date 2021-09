Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã đưa vào hoạt động Nền tảng quản lý cách ly. Đây là nền tảng hỗ trợ việc cách ly tại nhà. Quá trình giám sát được thực hiện bằng cách nhận diện khuôn mặt/giọng nói nói trên ứng dụng VHD. Ngoài ra, người dân cũng có thể đeo vòng giám sát cách ly nếu không sử dụng thiết bị di động. Trên ảnh là phần hộp đựng của mẫu vòng giám sát cách ly Make in Vietnam.

Thiết bị vòng đeo tay điện tử này có tên G-TRACK. Đây là sản phẩm Make in Vietnam do công ty công nghệ cao Ginnovations, một thành viên của tập đoàn công nghệ G-Group nghiên cứu và phát triển.

Thiết bị này sử dụng công nghệ GPS để ghi nhận địa điểm, vị trí của người cách ly. Trong trường hợp người đeo thiết bị ra khỏi vùng cách ly, vòng tay sẽ tự động phát cảnh báo.

Mẫu vòng giám sát này có kích thước khá nhỏ gọn, phù hợp với cả đối tượng là người già, trẻ nhỏ… những người không có khả năng sử dụng smartphone. Những người này sẽ được gắn vòng đeo tay để theo dõi việc tự cách ly tại nhà.