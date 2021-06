Jeff Bezos sẽ bay vào vũ trụ trên chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của tàu vũ trụ New Shepard dùng tên lửa do Blue Origin phát triển.

Tỷ phú Jeff Bezos và người em trai, Mark Bezos, sẽ trở thành những hành khách trên chuyến bay đầu tiên của công ty du lịch vũ trụ Blue Origin dự kiến xuất phát ngày 20/7 tới.

Theo TheVerge, người sáng lập Amazon đã xác nhận thông tin này qua Instagram của mình vào sáng thứ Hai. Jeff Bezos tiết lộ rằng, người em trai Mark của ông cũng sẽ tham gia chuyến bay này.

Tỷ phú Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ cùng em trai

Ngoài Jeff Bezos và Mark Bezos, một ghế trên chuyến bay sẽ dành cho người chiến thắng cho trong cuộc đấu giá trực tuyến mà Blue Origin hiện đang tổ chức kết thúc vào ngày 12/6 hiện có giá cao nhất là 2,8 triệu USD.

Tàu vũ trụ New Shepard có 6 chỗ ngồi và được đưa ra ngoài không gian bằng một tên lửa đẩy có chiều dài hơn 17m. New Shepard sẽ mất khoảng 11 phút để đưa Jeff Bezos và em trai ra ngoài không gian ở độ cao 97.000m so với bề mặt Trái Đất.

Khi tên lửa đạt đến độ cao 100km so với mực nước biển, khoang ngủ hình viên kẹo dành cho phi hành đoàn sẽ tách ra khỏi tên lửa, cho phép những người bên trong có thể quan sát Trái Đất và trải nghiệm cảm giác không trọng lượng. Sau đó, khoang chứa sẽ hạ cánh ở sa mạc Tây Texas, với sự hỗ trợ của dù.

Tỷ phú người Anh Richard Branson, người sở hữu công ty vũ trụ Virgin Galactic, cũng có chuyến bay ngoài không gian dự kiến trong khoảng cuối năm nay.

Elon Musk cũng chưa bao giờ bay cùng SpaceX, mặc dù trước đây ông từng nói rằng sẽ bay trên một trong những tàu vũ trụ của công ty mình chế tạo vào một thời điểm nào đó.

Hải Nguyên(theo TheVerge, CNN)