Thật nguy hại khi con trẻ ở nhà có thể xem phim người lớn qua Netflix. Tuy nhiên bạn có thể hạn chế điều này bằng tính năng Viewing restrictions (Giới hạn xem).

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu bảo vệ hồ sơ (profile) trên Netflix nhằm chặn con bạn truy cập vào các nội dung người lớn. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa quá trình. Mặc dù con bạn không thể xem nội dung người lớn từ hồ sơ của bạn, nhưng nó vẫn có thể xem những nội dung này trên hồ sơ của riêng nó. Để xử lý tình huống này, Netflix cung cấp cho người dùng thêm tùy chọn Viewing restrictions.

Cách chặn triệt để nội dung người lớn trên Netflix

Viewing restrictions (Giới hạn xem) cho phép người dùng giới hạn nội dung theo độ tuổi trên hồ sơ Netflix bất kỳ. Nhờ đó, bạn có thể chọn nội dung phù hợp với độ tuổi của con mình. Thậm chí, nếu một nội dung bất kỳ có mức xếp hạng độ tuổi trùng với độ tuổi của con bạn, nhưng vì lý do gì đó bạn không muốn con mình xem nội dung đó, Viewing restrictions cũng hỗ trợ bạn chặn nó.

Để kích hoạt tùy chọn Viewing restrictions (Giới hạn xem), trước hết bạn cần truy cập vào trang web Netflix và đăng nhập vào tài khoản.

Tiếp theo, bạn chọn hồ sơ của con mình hoặc hồ sợ bạn muốn chặn nội dung người lớn.

Bây giờ, bạn bấm lên ảnh đại diện ở phía trên góc phải, rồi chọn tùy chọn Account (Tài khoản) từ trình đơn thả xuống.

Ở trang Account (Tài khoản), bạn di chuyển đến phần Profile & Parental Controls (Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ), rồi bấm nút mũi tên hướng xuống nằm bên phải hồ sơ bạn muốn giới hạn nội dung.

Từ trình đơn xổ xuống, bạn bấm nút Change (Thay đổi) nằm bên phải tùy chọn Viewing restrictions (Giới hạn xem).

Netflix sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản. Lưu ý, nếu bạn chia sẻ tài khoản với người khác, bất kỳ ai có mật khẩu tài khoản đều có thể truy cập vào trang này và loại bỏ giới hạn nội dung. Tại đây, bạn nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix và bấm nút Continue (Tiếp tục).

Cuối cùng, bạn chỉ cần chọn độ tuổi của con mình từ thanh màu xanh lá cây.

Ngoài ra, bạn có thể nhập những từ khóa liên quan đến nội dung bạn không muốn con mình xem vào ô Enter show or movie name (Nhập tên phim hoặc chương trình truyền hình) trong phần Title Restrictions for [Name]’s profile (Giới hạn video cho [Tên_hồ_sơ]). Netflix sẽ chặn những bộ phim hoặc chương trình truyền hình có chứa từ khóa bạn chọn trong tên, bất kể nó có phù hợp với độ tuổi của con bạn hay không.

Hoàn tất, bạn bấm nút Save (Lưu) để lưu lại thay đổi.

Kể từ bây giờ, trở đi con bạn không thể truy cập hồ sơ của bạn, cũng như không thể xem bất kỳ nội dung không phù hợp nào trên Netflix.

Ca Tiếu(theo Cnet)