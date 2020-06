Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt và sử dụng chế độ gõ chữ in hoa trên iPhone, iPad, cũng như cách xử lý khi bạn không thể bật chế độ này.

Mỗi khi muốn gõ chữ in hoa trên máy tính Windows 10 hoặc máy Mac, bạn chỉ cần bấm phím Caps lock trên bàn phím. Tuy nhiên, bàn phím trên iPhone và iPad lại không có phím Caps lock chuyên dụng như vậy.

Mặc dù bạn có thể bấm một lần lên phím Shift để kích hoạt chế độ gõ chữ in hoa, nhưng thao tác này chỉ cho phép bạn gõ một ký tự in hoa duy nhất, sau đó bàn phím sẽ tự động chuyển về chế độ gõ chữ thường. Bên cạnh đó, bạn có thể gõ chữ in hoa bằng cách vừa bấm và giữ phím Shift và vừa gõ. Tuy nhiên, cách này lại rất bất tiện.

Cách kích hoạt nhanh chế độ gõ chữ in hoa trên iPhone và iPad

Trên thực tế, bàn phím của iOS và iPadOS có sẵn chế độ gõ chữ in hoa, cách kích hoạt và sử dụng nó rất đơn giản.

Theo đó, sau khi mở bàn phím từ ứng dụng bất kỳ, bạn hãy tìm phím Shift (phím hình mũi tên hướng lên). Kế đến, tất cả những gì bạn cần làm là bấm hai lần liên tiếp (double-tap) lên phím Shift. Nếu bạn thấy phím Shift chuyển thành phím hình mũi tên với dấu gạch chân ở dưới nghĩa là bạn đã kích hoạt chế độ gõ chữ in hoa thành công.

Bây giờ, bạn chỉ cần gõ chữ như thông thường và tất cả các ký tự bạn nhập từ bàn phím đều sẽ được viết hoa.

Lưu ý: Nếu bạn không thể kích hoạt chế độ gõ chữ in hoa bằng cách bấm lên phím Shift hai lần liên tiếp, bạn cần kiểm tra lại cài đặt Enable Caps Lock (Bật Caps lock) trong phần cài đặt bàn phím của iPhone hoặc iPad. Để thực hiện, bạn truy cập Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Keyboard (Bàn phím). Cuối cùng, bạn cần đảm bảo công tắc nằm bên phải tùy chọn Enable Caps Lock (Bật Caps Lock) đang ở chế độ bật (công tắc màu xanh lá cây).

Nếu bạn sử dụng bàn phím bên thứ ba thay vì bàn phím mặc định. Đừng lo, bạn vẫn có thể kích hoạt chế độ gõ chữ in hoa bằng cách bấm hai lần liên tiếp lên phím Shift. Bởi vì thao tác này là tiêu chuẩn chung của tất cả các ứng dụng bàn phím. Bởi vậy, bất kể bạn sử dụng Gboard, SwiftKey, FancyKey, Grammarly hay Laban Key (ứng dụng bàn phím thuần Việt)... bạn đều có thể sử dụng nó để kích hoạt chế độ gõ chữ hoa.

Ca Tiếu(theo Gadgethacks)