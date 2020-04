Tự CC hay BCC email của chính mình là cách hữu ích giúp bạn chắc chắn email của mình đã đến hộp thư người nhận. Ngoài ra, nó còn giúp bạn quản lý và theo dõi công việc hiệu quả hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tự động CC hoặc BCC email của chính mình vào tất cả email bạn gửi đi trên Gmail và Outlook.

Cách tự động CC hoặc BCC email của chính mình trên Gmail

Gmail không có sẵn tính năng tự động CC hoặc BCC email của chính người gửi. Bởi vậy nếu muốn làm việc này, bạn cần sử dụng tiện ích mở rộng bên thứ ba dành cho trình duyệt Chrome.

Có nhiều tiện ích mở rộng cho phép bạn tự động CC hoặc BCC email. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều yêu cầu người dùng cấp những quyền truy cập không cần thiết, chẳng hạn đọc toàn bộ lịch sử duyệt web.

Riêng chỉ có Auto BCC for Gmail by cloudHQ cần ít quyền truy cập nhất. Không giống các tiện ích khác, nó không cần quyền truy cập vào lịch sử duyệt web bên ngoài tên miền Gmail.

Sau khi cài đặt tiện ích từ địa chỉ sau, bạn cần đăng nhập vào Gmail, và tạo quy tắc (rule) dựa trên các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Bấm nút Compose (Soạn thư) để tạo một email mới.

Bước 2: Bấm nút hình lá thư có dấu cộng nằm bên cạnh nút Send (Gửi).

Bước 3: Từ hộp thoại mở ra, bạn bấm nút Add new rule.

Bước 4: Bên dưới phần When emails are sent from, bạn sẽ thấy địa chỉ email của mình đã được điền sẵn. Từ trình đơn xổ xuống nằm ngay bên dưới, bạn chọn to everyone, but not to và để trống trường nhập liệu bên dưới. Bên dưới phần then automatically, bạn chọn BCC hoặc CC và nhập địa chỉ email của chính bạn.

Bước 5: Bấm nút Save Rule.

Khi không còn muốn sử dụng tiện ích này nữa, bạn chỉ cần xóa nó khỏi trình duyệt, đồng thời gỡ quyền truy cập vào tài khoản Gmail của nó trong phần Apps with access to your account của Gmail tại địa chỉ myaccount.google.com/permissions.

Cách tự động CC hoặc BCC email của chính mình trên Outlook

Người dùng Outlook có thể tự động CC hoặc BCC email của chính họ bằng tính năng Rules của ứng dụng.

Bước 1: Mở thẻ Home, bấm nút mũi tên bên dưới phần Rules và chọn Manage Rules and Alerts.

Bước 2: Bấm nút New Rule.

Bước 3: Bên dưới phần Start from a blank rule, bạn chọn Apply rule on messages I send và bấm nút Next.

Bước 4: Nếu bạn muốn áp dụng rule này cho tất cả email mình gửi đi, hãy bấm nút Next một lần nữa, sau đó bấm nút Yes ở hộp thoại bung lên.

Bước 5: Ở phần Step 1, bạn chọn CC the message to people or public group. Ở phần Step 2, bạn bấm lên liên kết people or public group. Trong trường To, bạn nhập địa chỉ email của chính mình. Bấm nút OK > Next. Trường hợp, bạn muốn BCC email của bản thân, ở phần Step 1, bạn hãy đánh dấu chọn vào hộp kiểm Move a copy to the specified folder, sau đó bấm lên liên kết Specified Folder và chọn Inbox.

Bước 6: Bạn có thể chọn thêm các điều kiện loại trừ những email bạn không muốn áp dụng rule này.

Bước 7: Cuối cùng, bạn đặt tên bất kỳ cho rule, và đánh dấu chọn vào hộp kiểm Turn on rule.

