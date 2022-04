Truth Social có rất ít nội dung gốc, phần lớn bài đăng được liên kết trên các trang web, được đăng tự động thông qua nguồn cấp định dạng tập tin XML.

"Nền tảng này là một trải nghiệm lãng phí thời gian đối với những người bảo thủ khi tìm kiếm thông tin".

Đó là tuyên bố của Rosie Bradbury, một tay viết từ Business Insider sau một thời gian sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cô đã đóng vai trò như một người dùng phổ thông để chia sẻ lại quá trình sử dụng Truth Social kể từ thời điểm đăng ký tài khoản cho tới lúc nhận về sự thất vọng như bao người dùng khác.

“Tôi đã tạo một tài khoản Truth Social ngay khi ra mắt chỉ để nhận được thông báo mình được thêm vào danh sách chờ cùng 157.120 người khác. Ba tuần sau đó, cuối cùng tài khoản đã được phép truy cập vào nền tảng”, cô kể lại. Tuy nhiên, đó mới chỉ là mở đầu cho một chuỗi trải nghiệm thất vọng.

Sau khi hoàn tất quá trình thiết lập cho người dùng mới, cô được gợi ý theo dõi 50 tài khoản, điển hình như ông Trump (823.000 người theo dõi) và Sean Hannity của Fox News (372.000 người theo dõi).

Song có rất nhiều đề xuất theo dõi khác dường như lại “không liên quan”, chẳng hạn như tài khoản meme Cats with Jobs hay Hot Chicks Golfing. Điều này cho thấy thuật toán gợi ý cho người dùng của Truth chưa tốt.

Sau khi “đào sâu” vào nội dung đăng tải trong một số tài khoản của công chúng, cô nhận ra nguồn cấp dữ liệu của Truth Social có rất ít nội dung gốc, phần lớn bài đăng được liên kết trên các trang web, được đăng tự động thông qua nguồn cấp định dạng tập tin XML.

Tự xưng là “mạng xã hội sự thật” nhưng Truth Social lại thiếu vắng các tổ chức tin tức chính thống như CNN, NBC, The New York Times hay The Wall Street Journal. Thay vào đó là tờ báo cánh hữu The Daily Mail của Anh và một số đầu báo lá cải như TMZ của Fox.

"Thật thú vị, Fox News, từng là mạng tin tức được ông Trump lựa chọn, lại không có mặt. Có một tài khoản tên là @FoxNewsChannel nhưng nó chỉ có 5.920 người theo dõi và đăng tổng cộng 30 'sự thật'", Bradbury tỏ ra ngạc nhiên.

Cô chia sẻ rằng vẫn chưa thể tìm được bất kỳ Thượng nghị sĩ hay Đảng viên Dân chủ nào được xác minh từ cả 2 viện quốc hội qua công cụ tìm kiếm hồ sơ. Sau đó, Bradbury cũng tìm được một vài nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa như Đại diện Byron Donalds và Lisa McClain - nhưng cả hai đều không đăng bất kỳ “sự thật” nào.

Trong quá trình sử dụng, Bradbury nhận ra Truth Social chỉ giống như một “thị trấn ma” với nội dung chủ yếu được đăng tải từ các tác vụ tự động hoá (bot). Cô gọi nền tảng này giống như Bot Social.

Chẳng hạn như nhiều phản hồi dưới bài đăng của Donald Trump đều là quảng cáo cho tiền điện tử với nội dung cứng nhắc. Ngay cả đối với những hashtag phổ biến cũng chủ yếu xuất hiện trên các bài đăng do bot tạo ra.

Cho tới thời điểm hiện tại Truth Social giống như một đứa “con hoang” bị bỏ xó của vị cựu tổng thống. Ngay cả ông Trump, người đề xướng nền tảng, cũng không có bất cứ động thái cụ thể để duy trì hay phát triển Truth Social.

Tại thời điểm mới ra mắt, Truth Social nhận được hàng trăm nghìn tài khoản yêu cầu đăng ký. Cho tới bây giờ, liệu còn bao nhiêu người thực sự dùng mạng xã hội này hay chỉ còn những con bot vô tri cố gắng kéo lại tương tác cho một mạng xã hội đang chết dần.

Thái Hoàng(Theo Rawstory)