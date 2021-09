Đây là câu hỏi được nhiều người dân đặt ra trong bối cảnh các ứng dụng có chức năng khai báo y tế như NCOVI, Bluezone hay website tokhaiyte.vn đều đã liên thông dữ liệu.

Dù đã nới lỏng việc giãn cách xã hội từ 22/9, Hà Nội vẫn thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông tại các chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Theo đó, tại các chốt cửa ngõ Thủ đô, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng. Các phương tiện và người lái nếu giấy tờ hợp lệ sẽ được qua chốt ngay, nếu giấy tờ không đúng quy định thì kiên quyết yêu cầu quay đầu.

Người ở tỉnh thành khác vào Hà Nội làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh giấy tờ theo quy định, người dân cần có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày). Ngoài ra, những người vào thành phố cũng sẽ phải tiến hành khai báo y tế theo quy định.

Người dân ở tỉnh ngoài vào Hà Nội sẽ phải quét mã QR để khai báo y tế, hành trình di chuyển, sau đó cung cấp kết quả khai báo để lực lượng công an xác minh, quản lý. Ảnh: Trọng Đạt

Tuy nhiên, có một điều khiến không ít người thắc mắc là tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố, người dân không thể dùng các ứng dụng phòng, chống dịch phổ biến như Bluezone, NCOVI để khai báo y tế bằng cách quét mã QR. Thay vào đó, họ được hướng dẫn quét mã QR bằng app Zalo để khai báo y tế.

Thực tế cho thấy, khi tiến hành quét mã QR tại những địa điểm này, ứng dụng sẽ dẫn người dân đến website Hệ thống khai báo di chuyển nội địa của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công An).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết: “Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sau này nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia sẽ là nền tảng chính, xuyên suốt để thực hiện việc tích hợp các nền tảng khác. Đó là lý do các cửa ngõ Thủ đô hiện đang dùng hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an”.

Tuy vậy, theo ông Nguyễn Thanh Liêm, thời gian qua, Sở TT&TT đã làm việc với Bộ Công an và Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia. Sau buổi làm việc này, Sở TT&TT đã nhận được dữ liệu về việc người dân di chuyển ra vào thành phố do Bộ Công an cung cấp.

Người dân khai báo y tế qua website của Hệ thống khai báo di chuyển nội địa. Ảnh: Trọng Đạt

Về cơ bản, dữ liệu khai báo qua nền tảng của Bluezone, NCOVI hay website tokhaiyte,... đều được Bộ TT&TT trả về Sở hàng ngày. Dữ liệu từ Hệ thống khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an cũng vậy.

“Dù khai báo y tế bằng ứng dụng gì đi chăng nữa, dữ liệu cũng sẽ được dồn về cho Sở TT&TT. Sở TT&TT sẽ là cơ quan trung tâm chuyển cho các quận huyện để thực hiện truy vết, xét nghiệm.”, ông Liêm nói.

Chia sẻ thêm về Hệ thống khai báo di chuyển nội địa của Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), ông Liêm cho biết do hệ thống này bao gồm cả cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, người dùng sẽ được xác thực chính danh và không thể giả dối được. Đó chính là ưu điểm của hệ thống khai báo do Bộ Công an phát triển.

Trọng Đạt