Các công ty viễn thông Hàn Quốc, SK Telecom và LG Uplus đã chứng kiến thu nhập từ hoạt động kinh doanh của họ tăng hơn 20% trong năm 2020 nhờ sự tăng trưởng về nhu cầu 5G và các dịch vụ từ xa.

Theo đó, SK Telecom, nhà mạng lớn nhất của Hàn Quốc đã công bố doanh thu trong năm 2020 vào ngày 03/02 cho thấy, doanh thu của họ đạt 18,62 nghìn tỷ won (17,1 tỷ USD) và lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh là 1,35 nghìn tỷ won (1,24 tỷ USD), đạt mức tăng trưởng lần lượt là 5% và 21,8% so với năm 2019.

Lợi nhuận của các công ty viễn thông Hàn Quốc tăng mạnh năm 2020 nhờ 5G và các dịch vụ từ xa

Trong đó, lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh của dịch vụ di động đóng góp 1,02 nghìn tỷ won (940 triệu USD), tăng 7,5% so với năm trước. Nhà mạng cho biết, sự tăng trưởng 7,5% này chủ yếu là do sự tăng trưởng liên tục của thuê bao 5G. Các dịch vụ truyền thông có lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh đạt 230,9 tỷ won (208 triệu USD), tăng 59,2% so với năm 2019. Bên cạnh đó, thương mại trực tuyến và dịch vụ bảo mật cũng có mức tăng doanh thu cao trong năm 2020.

Về số người dùng 5G, SK Telecom cho biết họ đã tích lũy được 5,48 triệu người dùng 5G vào cuối năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 9 triệu người dùng 5G vào cuối năm 2021.

LG Uplus, nhà mạng lớn thứ ba của Hàn Quốc cũng đã báo cáo doanh thu đạt 13,41 nghìn tỷ won (12,35 tỷ USD) và lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh đạt 886,2 tỷ won (797,58 triệu USD) trong năm 2020, đạt mức tăng trưởng lần lượt là 8,4% và 29% so với năm trước.

Cũng giống như nhà mạng SK Telecom, LG Uplus cho biết doanh thu tăng lên trong năm 2020 chủ yếu nhờ vào nhu cầu cao đối với các dịch vụ di động 5G và các dịch vụ từ xa của họ.

Về người dùng 5G, LG Uplus cho biết, tính đến cuối năm 2020 nhà mạng này có 2,75 triệu người dùng 5G, cao hơn gấp đôi so với năm 2019. Doanh số của dịch vụ IPTV và Internet tốc độ cao cộng lại đã tăng gần 10% so với năm trước.

Vào năm 2021, LG Uplus cho biết họ có kế hoạch cung cấp 5G với mức giá thấp hơn trước đây và phát triển kênh bán hàng trực tuyến.

Theo số liệu từ Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2020, Hàn Quốc có tổng cộng 11,85 triệu thuê bao 5G trên toàn quốc.

Phan Văn Hòa(theo ZDnet)