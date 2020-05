Giải thưởng Sao Khuê - giải thưởng chuyên môn uy tín của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam dành cho Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia là sự khẳng định về đóng góp và tác động của hệ thống này môi trường kinh doanh Việt Nam dưới góc nhìn của các chuyên gia. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Sao Khuê gồm sự tham gia của 37 chuyên gia công nghệ, kinh tế đầu ngành, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng là TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông. Năm 2020, Hội đồng đã lựa chọn được 112 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ để trao giải. Chương trình Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Chương trình bình chọn và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê có chất lượng, hiệu quả vượt trội luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Năm 2020, Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2020 tiếp tục sứ mệnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT, góp phần định hướng thị trường, giúp người sử dụng lựa chọn các sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt nhất, đồng thời góp phần xây dựng sản phẩm phần mềm thương hiệu Việt Nam theo chiến lược Make in Vietnam do Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra.