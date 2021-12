5. Hạt hướng dương: Là một trong những món ăn vặt quen thuộc, nhưng phần lớn mọi người vẫn chưa biết những lợi ích mà hạt hướng dương đem lại cho cơ thể như cân bằng huyết áp, giảm cholesterol, tốt cho xương, cơ và lượng đường trong máu. Hàm lượng dinh dưỡng trong hạt hướng dương rất dồi dào, bao gồm vitamin E, B1, B2, B3, C và nhiều khoáng chất khác. Tuy nhiên, do lượng calo cũng như phốt pho trong hạt hướng dương khá cao, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của thận. Vì vậy, khẩu phần ăn khuyến nghị là 130 g một ngày để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ảnh: Healthlogus.