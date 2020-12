Những ngày đầu đông, món bún sườn chua ấm nóng là gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng.

Nguyên liệu:

Sườn thăn (loại sườn có dắt tí mỡ ăn đỡ bị khô): 1kg, thịt nạc vai xay nhỏ: 500gr, cà chua: 3 quả chín còn cứng, dứa chín: 1/2 quả, dọc mùng: 500gr, hành lá, mùi tàu, mùi ta, hành củ khô, nấm hương, mộc nhĩ, me chua hoặc sấu. Nước mắm ngon, hạt tiêu, bột nêm..., bún.

Bún sườn chua

Cách làm:

Sườn thăn ngâm vào nước lạnh pha chút muối trong 2 tiếng cho sạch bụi bẩn, huyết.

Sau đó rửa sạch, trụng qua nước sôi, rửa lại lần nữa cho sạch, ướp sườn với 1/2 thìa cà phê bột nêm, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa canh nước cốt ép dứa để sườn nhanh chín mềm, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê hành củ băm.

Ai thích ăn bột nghệ và muốn màu sườn đẹp thì ướp với 1/2 thìa cà phê bột nghệ.

Tiếp đó, để sườn ngấm gia vị trong 30 phút và phi thơm chút hành, cho sườn vào xào qua cho thơm, đổ nước ngập sườn để ninh.

Khi nồi sườn xôi, bạn lấy thìa hớt bọt, sườn mềm thì vớt ra. Có cách ninh xương cho nhanh là nồi áp suất.

Cách làm mọc viên: Làm bằng giò sống hoặc thịt nạc vai có cả mỡ cho mọc ngậy và đỡ khô.

Bạn trộn thịt với mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở băm nhỏ, chút hạt tiêu, gia vị...vo thành viên, thả vào nồi nước sôi hoặc nồi nước ninh sườn. Khi nào mọc chín nổi lên là vớt ra.

Dọc mùng tước vỏ, thái lát, ngâm với muối cho ngấu và hết ngứa trong 15 phút. Ta đeo găng tay nilon, vắt sạch nước muối, rửa qua đem chần nước sôi cho chín. Cà chua rửa sạch, thái múi cau, hành củ bóc vỏ băm nhỏ.

Me ngâm nước nóng, dằm nát, lọc lấy phần nước cốt, bỏ hạt. Bạn có thể dùng me chín, me tươi hoặc sấu để tạo độ chua đều được.

Hành lá, múi tàu, mùi ta thái nhỏ. Dứa cắt miếng nhỏ và mỏng vừa ăn.

Cách làm nước dùng: Phi thơm thìa hành củ băm nhỏ, cho dứa, cà chua thái múi cau vào xào qua, đổ nước luộc sườn ở trên vào.

Nước ít thì chế thêm nước trắng (Nếu bạn có thời gian thì ninh xương cục hoặc xương ống để làm nước dùng sẽ càng ngon), nêm nếm bột canh, nước mắm, bột nêm, nước me chua cho vừa miệng. Thả mọc, sườn vào nồi nước dùng.

Bạn nhúng bún vào nước sôi, cho vào bát to, thêm sườn, mọc, cà chua, dứa, rau thơm thái nhỏ và chan nước dùng là được một bát bún sườn chua rất thơm ngon.

Người hướng dẫn: Tô Hưng Giang

Thái Minh