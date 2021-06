Chè dừa dầm là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Cách làm chè dừa dầm cũng khá đơn giản, bạn có thể tự nấu món này tại nhà mà không cần phải đi ra hàng.

1. Nguyên liệu làm món chè dừa dầm



- 1 trái dừa non

- 500ml nước dừa tươi

- 400ml nước cốt dừa

- 4g thạch rau câu giòn

- 3g bột rau câu dẻo

- 100g đường

- 200g sữa đặc

- 10g bột bắp



2. Cách làm chè dừa dầm



Bước 1:Cho nước dừa tươi cùng đường và bột trân châu giòn, trân châu dẻo vào nồi hòa tan. Sau đó, đặt lên bếp, để lửa nhỏ. Trong quá trình đun, liên tục khuấy đều cho đến khi nước thạch sôi, hớt bọt cho thạch trong trước khi tắt bếp. Tiếp đó, đổ thạch ra khay, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để thạch đông lại. Sau khi thạch đông, mang thạch ra thái sợi hoặc thái hạt lựu.

Thạch dừa thơm mát (Ảnh: Dân Việt)

Bước 2:Dùng dao chọc thủng một lỗ trên quả dừa non rồi đổ hết phần nước dừa bên trong vào một cái bát to. Sau đó, dùng dao lớn bổ đôi quả dừa, dùng cái muôi kim loại lấy hết phần cơm dừa bên trong, rồi rửa qua dưới vòi nước lạnh, thái sợi.



Bước 3:Cho hết phần nước cốt dừa vào nồi rồi đun nhỏ lửa. Khi nước cốt dừa vừa sôi lăn tăn thì cho bát nước bột bắp vào khuấy đều để tạo độ hơi sánh. Tiếp theo, tắt bếp và cho sữa đặc vào khuấy đều, để nguội.



Bước 4:Cho vào bát hoặc cốc một ít cùi dừa non, thạch rau câu, trân châu, đá nhuyễn, rồi chan sữa dừa và dừa bào sợi vào và thưởng thức.



3. Một số lưu ý khi làm và bảo quản chè dừa dầm



Chè dừa dầm là món chè nổi tiếng tại thành phố hoa phượng đỏ – Hải Phòng. Đây là món chè ngon giải nhiệt cực hấp dẫn dành cho những tín đồ ưa đồ ngọt với vị béo ngậy của dừa, mát lạnh của thạch rau câu.

Chè dừa dầm là món chè nổi tiếng tại Hải Phòng (Ảnh: Viet Q)

Tùy theo khẩu vị của người thích ăn rau câu giòn hay dẻo mà chọn loại bột rau câu phù hợp.



Nhân cùi dừa dày, cứng hơn, khi ăn cùng trân châu sẽ giòn hơn. Nếu cùi dừa còn hơi dính vỏ nâu thì dùng dao nạo lớp vỏ nâu đó ra để khi ăn dừa dầm không bị lẫn vị chát của vỏ. Ngoài dừa dầm, có thể ăn trân châu dừa với nước dừa xiêm lạnh, chè hoặc uống cùng trà trái cây cũng rất ngon.



Nếu muốn món chè dừa dầm trở nên thơm ngon hơn có thể cho thêm một ít lạc rang. Tuy nhiên, lạc rang sẽ làm mất mùi thơm tự nhiên của dừa dầm nên cách làm dừa dầm nguyên bản là không cho thêm lạc rang.



Chè dừa dầm sau khi nấu nếu sử dụng không hết thì có thể cho chè vào bát sứ hoặc chai thủy tinh và cất trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 3 ngày.



Trên đây là toàn bộ cách làm chè dừa dầm thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà đơn giản nhất. Chúc các bạn thành công!



Phương Anh(Tổng hợp)