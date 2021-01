Một trong những nơi khô hạn nhất thế giới đã khiến các nhà nghiên cứu một lần nữa bất ngờ khi xuất hiện một lớp tuyết.

Hình ảnh tuyết xuất hiện ở sa mạc Sahara mới nhất.

Khu vực sa mạc Sahara ở phía tây bắc Algeria, ngay bên ngoài thị trấn Ain Sefra, những cồn cát được rải đầy các tinh thể băng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhiếp ảnh gia địa phương Karim Bouchetata là người đã có may mắn ghi lại hiện tượng thời tiết bất thường trong các bức ảnh và video khiến cả thế giới sửng sốt.

Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển và được bao quanh bởi dãy núi Atlas, gần biên giới Algeria-Ma-rốc. Trong khi nhiệt độ mùa hè trong khu vực thường xuyên tăng cao trên 38 độ C thì những ngày tháng Giêng trung bình là 14 độ C. Màn sương giá được cho xuất hiện khi nhiệt độ bất ngờ rơi xuống âm 3 độ C.

Sự tích tụ băng tuyết ở phía bắc Sahara là điều bất thường, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Thực tế đây là lần thứ 3 trong 42 năm Ain Sefra nhìn thấy tuyết, với các lần trước vào năm 1979, 2016 và 2018.

Vào năm 2018, một số khu vực ở tây bắc Algeria đã chứng kiến lượng tuyết dày tới 40cm, trong khi trận bão tuyết năm 2016 đã đổ hơn 1m ở một số khu vực.

Sahara là sa mạc nóng lớn nhất thế giới, trải dài hơn 8,6 triệu km2 trên khắp miền bắc châu Phi giữa Đại Tây Dương và Biển Đỏ.

NASA cho biết sau trận tuyết năm 2018, có thể nhìn thấy tuyết rơi ở các độ cao cao hơn, chẳng hạn như ở dãy núi Atlas, Sahara có nhiều khả năng chứng kiến tuyết rơi. Cũng theo NASA, phía thuộc Ma-rốc của dãy núi Atlas cũng đã chứng kiến những trận tuyết rơi đáng kể vào năm 2005 và 2012.

Ngôi nhà kỳ lạ nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn giữa sa mạc rộng lớn Một căn nhà có 3 phòng ngủ được xây dưới tảng đá nặng 850 tấn, nay đã trở thành điểm đến hút khách du lịch.

Theo Dân Trí