Khi dung nham ở núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới phun trào đã làm "bốc hơi" hoàn toàn hồ nước "tử thần" có kích thước tương đương với 5 sân bóng đá.

Suốt nhiều tháng trời, núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, bỗng xuất hiện một "hồ nước chết chóc". Đó là một hồ nước với độ sâu gần 40m với thể tích tương đương với 200 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.

Nhiệt độ trung bình trong hồ thường ở ngưỡng 85 độ C, có thể giết chết các sinh vật nếu không may rơi xuống. Trong khi đó, chỉ cần mức nóng từ 67 độ C có thể gây bỏng nặng cho con người ngay lập tức, nên nó được gọi là "tử thần".

"Hồ tử thần" trên miệng núi lửa Kilauea nhìn từ máy bay trực thăng.

Thời điểm từ tháng 5/2018, một phần vụ phun trào từ miệng phun Halema'uma'u của núi lửa Kīlauea đưa dung nham từ khe nứt về phía đông, khiến hồ nhanh chóng có nước.

Tiếp đó tới tháng 7/2019, các phi công trực thăng bắt đầu nhận thấy nước chảy ra từ một hồ ở phần thấp nhất của miệng núi lửa. Từ đó tới nay, mực nước đã tăng đều đặn.

Miệng phun Halema'uma'u trên núi lửa Kīlauea.

Và rồi, hồ nước hình thành với diện tích tương đương với khoảng 5 sân bóng bầu dục. Nước trong hồ có màu nâu rỉ sét trên bề mặt do phản ứng hóa học diễn ra bên trong.

Theo các nhà nghiên cứu, hồ nước ở miệng phun Halema'uma'u xuất hiện do mực nước ngầm tại khu vực núi lửa.

Tuy nhiên, "sự sống" của hồ nước này cũng kết thúc đột ngột vào ngày 20/12 vừa qua, khi dung nham bắt đầu chảy ra từ 3 lỗ thông hơi bên trong miệng núi lửa. Sau đó, nham thạch đổ xuống hồ từ trên đỉnh, khiến nước hồ lập tức sôi lên rồi bốc hơi nhanh chóng.

Tuy nhiên, một hồ cạn mới khác lại đang dần hình thành ở chân của miệng núi lửa.

Kīlauea vốn là núi lửa hình khiên, đang hoạt động tại quần đảo Hawaii (Mỹ), đồng thời là núi lửa tích cực nhất trong số 5 núi lửa tạo nên quần đảo này.

Núi lửa Kīlauea hoạt động mạnh nhất ở đảo Hawaii, Mỹ.

Núi lửa này tọa lạc tại bờ nam của đảo, có tuổi từ 300.000 đến 600.000 và nổi lên trên mặt biển khoảng 100.000 năm trước. Với chiều cao hơn 1200m, núi lửa Kīlauea chiếm tới 14% diện tích đảo lớn của Hawaii.

Trên đỉnh Kīlauea có một hõm chảo lớn và miệng phun Halema'uma'u nằm trong hõm chảo này.

