Những khối nhũ băng đều có nhiều góc cạnh sắc nhọn. Do đó, con đường gỗ có lan can hai bên đã được xây dựng để phục vụ nhu cầu tham quan cũng như đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra, mọi hành động leo trèo hay vịn vào những khối băng đều bị cấm.