Thoạt nhìn video, nhiều người có thể nhầm tưởng đó là một cảnh trong những thước phim thảm họa về vùng đất địa ngục. Trên thực tế, đó là ngọn đồi bốc khói ngoài đời thực. Và hiện tượng này đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ.

Ngọn đồi bốc khói suốt nhiều thế kỷ.

Ngọn đồi bốc cháy với tên gọi “Smoking Hills” vốn là những vách đá trên biển, nằm tại bờ biển phía đông Cape Bathurst, thuộc lãnh thổ tây bắc của Canada – nơi tiếp giáp với Bắc Băng Dương. Đúng như tên của mình, ngọn đồi quanh năm bốc khói không ngừng.

Cảnh tượng như trong phim viễn tưởng

Ngôi làng gần những ngọn đồi nhất là Paulatuk, nơi cách đó tới gần 97km. Được biết, từ rất lâu, người dân bản địa tại đây đã tới thu thập than phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Người đầu tiên khám phá ra “Smoking Hills” chính là nhà thám hiểm người Ireland và thuyền trưởng Robert McClure vào đầu những năm 1800. Đó là thời điểm cả đội tới phía bắc Canada để tìm kiếm nhà thám hiểm Sir John Franklin, người mất tích 5 năm trước khi vạch ra hành trình tây bắc của Canada.

Khi tới vùng cửa sông Horton trên biển Beaufort gần Cape Bathurst, thuyền trưởng Robert McClure bỗng nhận thấy khói bốc lên từ phía xa. Nghi ngờ đó là tín hiệu từ lửa trại của nhà thám hiểm mất tích, nhưng khi cả nhóm tới gần thì phát hiện hóa ra đó lại là những ngọn đồi đang bốc cháy và không hề có dấu hiệu của sự sống.

Theo Atlas Obscura, có nguồn tin cho rằng, cả nhóm đã lấy một mẩu đá bốc khói để mang về cho thuyền trưởng. Mẩu đá đã đốt cháy ngay một lỗ hổng trên chiếc bàn gỗ của vị thuyền trưởng này.

Khi đó, nhóm thám hiểm cho rằng, do hoạt động của núi lửa khiến những ngọn đồi bốc khói. Tuy nhiên, điều này sớm được chứng minh, rõ ràng vì lý do khác mới tạo nên hiện tượng đặc biệt này.

Bên dưới những tảng đá là những lớp than non giàu lưu huỳnh dễ cháy - than nâu. Khi ngọn đồi bị xói mòn và lở đất, mạch khoáng tiếp xúc với không khí giàu oxy và bốc cháy. Điều này giải thích cho hiện tượng những cột khói bốc lên không ngừng.

Suốt nhiều năm, khí lưu huỳnh đioxit đốt cháy làm thay đổi độ oxit của ngọn đồi khiến hệ sinh thái tại đây thay đổi. Những lớp đá nung dưới sức nóng đã chuyển thành màu đỏ, cam rực rỡ trên vách đá, xuất hiện mờ ảo dưới lớp khói.

Và bên cạnh vách đá chính là đại dương bao la kèm theo đợt sóng vỗ, tạo nên cảnh tượng huyền ảo mà kỳ vỹ. Điều này hối thúc nhiều du khách ưa mạo hiểm không quản ngại khó khăn tới đây để tận mắt chứng kiến.

Để tiếp cận hệ sinh thái địa chất độc đáo này, du khách phải đối diện với cuộc hành trình. Không thể tới trực tiếp, bạn chỉ có thể đến Smoking Hills bằng tàu hoặc ngồi máy bay trực thăng ngắm cảnh từ trên cao.

